EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 17.02.2026 14:50 17 Şubat 2026 14:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.02.2026 17:26 17 Şubat 2026 17:26
Okuma Okuma:  3 dakika

Ekoloji aktivisti Şaman’ın emekli maaşının kesilmesine örgütlerden tepki

“İsimsiz CİMER şikâyetleri ile maaş kestirecek kadar küçülenler bilsinler ki, hiçbir çabaları Halime arkadaşımızı ve bizleri yıldıramayacaktır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ekoloji aktivisti Şaman’ın emekli maaşının kesilmesine örgütlerden tepki
Fotoğraf: Gazete Yenigün

Muğla Çevre Platformu ve İklim Adaleti Koalisyonu üyesi, Kent Politikaları Derneği Genel Sekreteri Halime Şaman’ın malulen emekli maaşı, yaklaşık bir yıl önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kesildi.

Türkiye’de ekoloji mücadelesinin öne çıkan isimlerinden Şaman, yıllardır Sinpaş’ın Kızılbük Koyu’ndaki Mega Otel Projesi’ne karşı alanda nöbet tutarak ve açtığı davalarla mücadele yürütüyor.

Aralarında Doğa Derneği, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Kuzey Ormanları Savunması’nın da olduğu 167 ekoloji ve insan hakları örgütü, bugün, Şaman’a destek verdiklerini belirten yazılı bir açıklama yayımladı.

SGK’nin ‘çelişkili’ değerlendirmeleri

Açıklamada, geçtiğimiz yıl Şaman’ın katıldığı bir televizyon programında bir şirket yetkilisinin, “Sizi tanıyorum, siz malulen emekli bir hanımefendisiniz,” dediği ve söz konusu yayından kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan bir ihbarla emekli maaşının kesildiği belirtildi.

Ekoloji örgütleri ve hak savunucuları, Şaman’a destek için yaptıkları açıklamada şöyle dedi:

“Lehe olan sağlık kurulu raporunun gerekçesiz biçimde bertaraf edilmesi ve mükerrer sevk işlemi hukuka aykırıdır. Yüksek Sağlık Kurulu kararı ile kazanılmış hak ilkesini ihlal etmektedir ve gerekçeden yoksundur. Malullük aylığı, süreklilik arz eden, kişiye bağlı ve sosyal güvenlik hakkının çekirdeğini oluşturan bir haktır.

“Bu haliyle Yüksek Sağlık Kurulu kararı hukuka aykırı bir idari işlem niteliğindedir. Halime arkadaşımız, malullük aylığının kesilmesine ve bu rapora itiraz etmiştir, yasal süreç devam etmektedir. İsimsiz CİMER şikâyetleri ile yıllar önce kazanılmış hakları yok ettirerek maaş kestirecek kadar küçülenler bilsinler ki hiçbir çabaları Halime arkadaşımızı ve bizleri yıldıramayacaktır.”

Rapor süreci

Ekoloji aktivisti Halime Şaman, emekli maaşının kesilmesinin ardından sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

27 Mart 2025 tarihli sağlık kurulu raporunda mitokondriyal miyopatiye bağlı nöromüsküler fonksiyon kaybı tespit edildi ve üçte iki işgücü kaybı olduğu belgelendi. Ancak SGK, kendi sevk ettiği hastanenin raporunu kabul etmeyerek Şaman’ı bu kez Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yönlendirdi.

25 Eylül 2025 tarihli sağlık kurulu raporunda mitokondriyal miyopati tanısı açıkça belirtilmesine rağmen, hastalığın çalışma gücü kaybına etkisiyle ilgili herhangi bir maluliyet oranı belirlenmedi. Bu eksiklik nedeniyle, daha önce üçte iki oranında belirtilen engellilik doğrulanmadığı için Şaman’ın emekli aylığı hâlâ bağlanmadı.

Yerel Yenigün Gazetesi’ne konuşan Şaman, “Devlet adeta, ‘ya benim istediğim gibi efendi ol, haklarını bilme, idarenin kanuna uygun hareket edip etmediğinin takipçisi olma, yurttaş olarak bizi denetleme ya da ben seni aç bırakırım’ diyor,” dedi.

Kanaatim, Sinpaş’ın beni işaret etmesi üzerine emekli maaşım kesildi. Bunun aksini gösterecek hiçbir veri yok elimizde,” diyen Şaman, Sinpaş’ın kendisine yönelik ‘haksız rekabet’ iddiasıyla açtığı 300 bin TL’lik tazminat davasını da hatırlattı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsman) şikâyet dilekçesi gönderdiğini belirten Şaman, SGK’ye de itiraz dilekçesi yazdığını ifade etti. (TY)

Sinpaş Direnişi Sinpaş CİMER Halime Şaman emekli maaşı malulen emeklilik
Sinpaş GYO’nun inşaatı mühürlendi
14 Haziran 2024
Danıştay, Sinpaş’ın ÇED davasında kararını açıkladı
11 Haziran 2024
Sinpaş’ta yasağa rağmen inşaat çalışması
30 Mayıs 2024
Marmaris Belediyesi, Sinpaş keşfinde onaylanmamış belge sundu
27 Mart 2024
2022'DE 10 EKOLOJİK MÜCADELE
“Sinpaş hiçbirimizden büyük değil”
20 Aralık 2022
VİDEO HABER
Sinpaş, mahkeme kararına rağmen elektrik döşüyor
30 Kasım 2022
ÇEVRECİLER SİNPAŞ ÖNÜNDE
"Sinpaş suç işlemeye devam ediyor"
9 Eylül 2022
Sinpaş GYO projesine karşı nöbet tutan çevre aktivistlerine gözaltı
9 Ağustos 2022
EKOLOJİK DİRENİŞ
Sinpaş GYO Kızılbük'teki otel inşaatını durdurdu
8 Ağustos 2022
