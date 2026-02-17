Ekoloji aktivisti Şaman’ın emekli maaşının kesilmesine örgütlerden tepki

Muğla Çevre Platformu ve İklim Adaleti Koalisyonu üyesi, Kent Politikaları Derneği Genel Sekreteri Halime Şaman’ın malulen emekli maaşı, yaklaşık bir yıl önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kesildi.

Türkiye’de ekoloji mücadelesinin öne çıkan isimlerinden Şaman, yıllardır Sinpaş ’ın Kızılbük Koyu’ndaki Mega Otel Projesi’ne karşı alanda nöbet tutarak ve açtığı davalarla mücadele yürütüyor.

Aralarında Doğa Derneği, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Kuzey Ormanları Savunması’nın da olduğu 167 ekoloji ve insan hakları örgütü, bugün, Şaman’a destek verdiklerini belirten yazılı bir açıklama yayımladı.

SGK’nin ‘çelişkili’ değerlendirmeleri

Açıklamada, geçtiğimiz yıl Şaman’ın katıldığı bir televizyon programında bir şirket yetkilisinin, “Sizi tanıyorum, siz malulen emekli bir hanımefendisiniz,” dediği ve söz konusu yayından kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan bir ihbarla emekli maaşının kesildiği belirtildi.

Ekoloji örgütleri ve hak savunucuları, Şaman’a destek için yaptıkları açıklamada şöyle dedi:

“Lehe olan sağlık kurulu raporunun gerekçesiz biçimde bertaraf edilmesi ve mükerrer sevk işlemi hukuka aykırıdır. Yüksek Sağlık Kurulu kararı ile kazanılmış hak ilkesini ihlal etmektedir ve gerekçeden yoksundur. Malullük aylığı, süreklilik arz eden, kişiye bağlı ve sosyal güvenlik hakkının çekirdeğini oluşturan bir haktır.

“Bu haliyle Yüksek Sağlık Kurulu kararı hukuka aykırı bir idari işlem niteliğindedir. Halime arkadaşımız, malullük aylığının kesilmesine ve bu rapora itiraz etmiştir, yasal süreç devam etmektedir. İsimsiz CİMER şikâyetleri ile yıllar önce kazanılmış hakları yok ettirerek maaş kestirecek kadar küçülenler bilsinler ki hiçbir çabaları Halime arkadaşımızı ve bizleri yıldıramayacaktır.”