Ekol TV kapanıyor

Ekol TV, yayın hayatını sonlandırdığını açıkladı. Kanal yönetimi, yaklaşık iki yıldır yayın yapan haber kanalının faaliyetlerini ekonomik nedenlerle durdurduğunu duyurdu.

Ekol TV yönetimi yaptığı yazılı açıklamada, kararın gerekçesi olarak sermaye yapısındaki değişiklikleri gösterdi.

Yönetim, son dönemde yaşanan gelişmelerin ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz etkilediğini ifade etti ve bu nedenle yayınları sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Kanal, açıklamasında çalışanların emeğine dikkat çekti ve izleyicilere teşekkür etti:

“Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.

Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız.”

Ekol TV hakkında Ekol TV’nin kuruluş sürecini ceza hukukçusu ve televizyon yorumcusu Prof. Dr. Ersan Şen başlattı. Ancak 2023’ün sonlarında Şen projeye devam etmeme kararı aldı. 2024 başlarında, Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu kanalın hisselerini devraldı. Mansimov, Palmali Holding’in başkanı olarak medyaya yatırım yapacağını açıkladı. Kısa bir süre sonra da kanalın beklentilerini karşılamaması nedeniyle yatırımlarını çektiğini duyurdu. Bu kararın ardından Ekol TV, 350'yi aşkın çalışanı işten çıkarttı. Ekol TV, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eski Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ziyaretleriyle gündeme gelmişti. Sedat Peker, Mansimov’un sahibi olduğu Yalıkavak Marina’ya Azerbaycanlı Anar Alizade ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın çöktüğünü iddia etmişti. Mansimov, FETÖ iddiasıyla bir yıl tutuklu kalmış ve "FETÖ’ye yardımdan" 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.

(HA)