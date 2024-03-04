Ekol Ofset, sendikalaştığı için üç işçiyi daha işten çıkardı

İstanbul Silivri’de Burger King, Coca-Cola, KFC, McDonald's ve NestIe gibi firmalara üretim yapan Ekol Ofset, işçilerin sendikal haklarını tanımamaya devam ediyor.

DİSK Basın-İş’in örgütlenmesinin ardından üç kişiyi işten çıkartan, dört işçiyi de kendi iradesi dışında yıllık izne gönderen firma son olarak üç işçiyi daha attı. Firma küçülmeyi gerekçe sundu. DİSK Basın-İş “Sendikaya üye olmak haktır. Patrona tekrar sesleniyoruz 'sendikalara örgütlenme hakkına’ saygı duyun ve işten çıkarılan işçileri geri alın” diye açıklama yaptı.

Öte yandan Belçika’da matbaa işkolunda örgütlü Centrale Générale FGTB Sendikası, Ekol Ofset işçilerine dayanışma mesajı gönderdi. Sendika Ekol Ofset'in yüzde 75'lik kısmının sahibi Van de Velde Ambalajlama Grubu yönetimini, bu durumu derhal düzeltmeye, endişeleri ve şikayetleri ele almak üzere DİSK Basın-İş ile yapıcı bir diyaloğa girmeye çağırdı.

"Yönetim tarafından gerçekleştirilen ve işçilerin ve sendika temsilcilerinin haklarını zedeleyen eylemleri şiddetle kınıyoruz " ifadelerinin yer aldığı açıklama şu şekilde:

Belçika Centrale Générale FGTB Sendikası adına, DİSK Basın-İş üyelerinin Van de Velde Packaging yerel yönetimi tarafından işten çıkarılmasıyla ilgili son gelişmeler karşısında sizinle en derin dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. Yönetim tarafından gerçekleştirilen ve işçilerin ve sendika temsilcilerinin haklarını zedeleyen eylemleri şiddetle kınıyoruz. Tüm çalışanların misilleme korkusu olmadan görevlerini yerine getirebilmeleri, haklarına saygı gösterilmesi ve korunması zorunludur. Haksız yere işten çıkarılan meslektaşımız için adil muamele ve adalet talebinde kararlılıkla yanınızdayız. Yönetimin bu tür eylemleri sadece bireysel işçilerin geçim kaynaklarını tehdit etmekle kalmamakta, aynı zamanda işçilerin kolektif gücünü de zayıflatmaktadır. Van de Velde Packaging yönetimini bu durumu derhal düzeltmeye, endişeleri ve şikayetleri ele almak üzere DİSK Basın-İş ile yapıcı bir diyaloğa girmeye çağırıyoruz. Lütfen bu mücadelede yalnız olmadığınızı bilin. İşçiler arasındaki dayanışma sınırları aşar ve biz elimizden gelen her şekilde size destek olmak için buradayız.

"Düşmanca bir adım"

DİSK Basın-İş, 28 Şubat Çarşamba günü firma önünde geniş katılımlı bir eylem yapmıştı. Sendika Başkanı Turgut Dedeoğlu eylemde "İşten çıkarmaların sendikal örgütlenmeye karşı atılmış düşmanca bir adım olduğu ortada" diye konuşmuştu.

Ekol Ofset, yüzde 75’lik hissesini Kasım 2021’de Belçikalı Van de Velde Ambalajlama Grubu'na satmıştı.

Ekol Ofset sendikal hakları tanımadı, 3 kişiyi işten attı

(HA)