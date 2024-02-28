Ekol Ofset sendikal hakları tanımadı, 3 kişiyi işten attı

DİSK Basın-İş, Silivri’de Burger King, Coca-Cola, KFC, McDonald's ve NestIe gibi firmalara üretim yapan Ekol Ofset’te örgütlendiği için işten çıkartılan üyelerinin haklarını için bugün işyerinin önünde eylem yaptı.

Eyleme, DİSK’ten Dev Yapı İş, Enerji Sen, Sosyal İş ile İşçi Dayanışma Derneği, Silivri Emek ve Demokrasi Platformu, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Sol Parti ve İşçi Demokrasisi Partisi destek verdi.

Burada konuşan DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, işyerinde örgütlendikten sonra üç işçinin işten atıldığını söyledi.

Ekol Ofset’in yüzde 75’lik hissesinin Kasım 2021’de Belçikalı Van de Velde Ambalajlama Grubu'na satıldığını aktardı.

“Ekol Ofset dünya çapında şirketlere üretim yaparken, üretimin bütün yükünü sırtlayan işçiler uzun zamandır düşük ücret politikası ve sosyal haklardan yoksun olarak çalışmaya mecbur bırakılıyor” dedi.

İşçilerin DİSK Basın-İş’te örgütlenmeye başlamasından sonra Ekol Ofset’in işçileri baskı altına almaya ve işten çıkarma tehdidiyle yıldırmaya çalıştığını ifade eden Dedeoğlu şunları söyledi

İşçiler buna rağmen anayasal haklarından geri adım atmadı ve sendikamızda örgütlenmeye devam etti. Ancak yaklaşık iki hafta önce, sendikamızın iş yeri temsilcisi İsmail Türe ve üyelerimiz Hatıra Erdoğan ile Cihat Baldan'ın işine küçülme gerekçe gösterilerek son verildi.

Patronlar, sendikamızla yaptığı görüşmede 'performans düşüklüğü', 'işçiler arasındaki uyumsuzluk' gibi bahaneleri işten çıkarmaya gerekçe gösterse de, örgütlenme faaliyetlerimiz devam ederken yıllardır Ekol Ofset'te çalışan 3 sendika üyemizin aniden işten çıkarılması hayatın olağan akışına aykırıdır.

22 senedir Ekol Ofset'te çalışan İsmail, ailesindeki birden fazla engelliye bakmak zorunda olan, 8 yıllık Ekol Ofset işçisi Hatıra ve işten çıkarıldığını çocuğunun kaza geçirmesi sebebiyle gittiği hastanede öğrenen Cihat...

Bu işten çıkarmaların sendikal örgütlenmeye karşı atılmış düşmanca bir adım olduğu ortadadır.

Ekol Ofset patronu Mustafa Ümit Büyükgönenç, CEO Demir Güleryüz ve Baş İşletme Görevlisi Hanife Can ile sendikamızın yaptığı görüşmede her ne kadar işten çıkarılan işçilerin geri alınması ve anayasal bir hak olan sendikal örgütlenme faaliyetlerinin engellenmemesi gerektiğini ifade etsek de, bu talepler karşısında olumlu bir adım atılmadı. Hatta bu görüşmenin ardından birçok işçinin kendi iradeleri dışında yıllık izne çıkarıldığını öğrendik. İşçilerden aldığımız bilgiye göre, birçok işçi yöneticiler tarafından odalara çekilerek sendikadan istifa etmeleri yönünde baskıya maruz kaldı.

Tüm bu hukuksuzlukların ardından, Ekol Ofset patronlarına seslenmek istiyoruz: İşçilerin anayasal hakları olan `sendikada örgütlenme hakkına' saygı duyun ve işten çıkarılan işçileri geri alın.

İşten çıkarılan üyelerimiz bu fabrikadan içeri girene kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi duyuruyoruz.