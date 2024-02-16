Ekipler Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına bugün dalış yapacak

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kargo gemisinin enkazına ulaşıldı.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazına görüntüleme cihazlarıyla ulaşılmasının ardından dalış için hazırlık yapılıyor.

Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi

Su altı robotuyla geminin batığına ulaşıldığını, 3 boyutlu modellemesinin de çıkarıldığını belirten Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Bugün saat 17.00 veya 18.00 civarı dalış gerçekleştirilecek. (TCG) Akın Gemisi tamamen yerleşkesini sağladı, bulunduğu yeri sağlamlaştırmaya çalışıyor. Saat 17.00'den sonra eğer bir aksilik çıkmazsa dalgıçlarımız dalmaya başlayacaklar" dedi.

Bölgeye gittiğinde komutanlarla da görüştüğünü kaydeden Demirtaş, "Kendileri çok rahat bir şekilde dalışı yapabilecek. İhtiyaç duyulursa Kıyı Emniyetindeki arkadaşlarımız da şu an orada hazırlar, bir sıkıntı yok. Hem Kıyı Emniyetinin hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığının dalgıçları orada. Hava şartları biraz sert, rüzgar ve dalga var ama inşallah saat 17.00'den sonra arkadaşlarımız olağanüstü bir şey olmazsa inmeye başlayacak" diye konuştu.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle dün saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. Gemide 6 kişilik mürettebat bulunuyordu. (AÖ)