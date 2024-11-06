Ekim’de 164 iş cinayeti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre Ekim’de en az 164 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Yılın ilk 10 ayında 1540 işçi öldü. Ocak’ta 161, Şubat’ta 149, Mart’ta 124, Nisan’da 165, Mayıs’ta 142, Haziran’da 138, Temmuz’da 148, Ağustos’ta 192, Eylül 157’de ve Ekim’de 164 işçi hayattan koptu.

Ekim’de hayatını kaybedenlerin 11’i kadın 153’ü erkekti. 49’u inşaatta, 46’sı sanayide, 39’u hizmet sektöründe ve 30’u tarımda çalışıyordu. İşçilerden sadece 4’ü bir sendika üyesiydi.

Ekim’de 14 yaş ve altı 2 çocuk, 15-17 yaş arası da 2 çocuk/genç işçi öldü. 9 işçi de 65 yaş ve üstündeydi. Bu yılın ilk on ayında ölen çocuk işçi sayısı 61’e ulaştı.

Bu ay göçmen işçi ölümlerinde büyük bir artış yaşandı. 18 göçmen işçi (10 Suriyeli, 3 Afganistanlı, 2 Türkmenistanlı, 1 Çinli, 1 Iraklı, 1 İranlı) hayatını kaybetti.

En çok iş cinayeti inşaatta

Ekim’de en çok iş cinayeti inşaat, yol işkolunda yaşandı. Bu işkolunda 49 işçi öldü. Onu 30 kişiyle (18 işçi ve 12 çiftçi) tarım, orman işkolu ve 18 işçiyle taşımacılık işkolu izledi:

İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımında ise ilk sırada yüksekten düşme yer aldı. Bu nedenle 31 işçi öldü. Ölümlerin yüzde 80’i de inşaatlarda meydana geldi. İSİG Meclisi rapora “Uygun iskelelerin, korkulukların, emniyet kemerinin vb. olmaması bu ölümlerin temel nedenlerini oluşturuyor” notunu düştü.

Kalp krizi ve beyin kanaması nedeniyle 30 işçi, trafik ve servis kazası nedeniyle de 24 işçi hayatını kaybetti.

(HA)