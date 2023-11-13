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HABER
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 11:45
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2023 13:00
2 dk Okuma

Ekim'de 150, yılın ilk 10 ayında en az 1634 işçi, iş cinayetlerinde öldü

Ekim’deki iş cinayetlerinde ölenlerin 3’ü çocuk, 6’sı göçmen işçi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/13/ekim-150-yilin-ilk-10-ayinda-en-az-1634-isci-is-cinayetlerinde-oldu.jpg
Görsel: Ekim'de ölen işçilerinin adlarının yer aldığı kelime bulutu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre Ekim’de en az 150 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

2023 ilk 10 ayında çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı da en az 1634 oldu. Ocak’ta 116, Şubat’ta 266, Mart’ta 130, Nisan’da 125, Mayıs’ta 146, Haziran’da 161, Temmuz’da 183, Ağustos’ta 205, Eylül’de 152 işçi öldü.

Ekim’deki iş cinayetlerinde ölenlerin 3’ü çocuktu. 14 yaş ve altı 1 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 2 çocuk/genç işçi yaşamını yitirdi. Bu yıl çocuk işçi cinayeti sayısı en az 47 olarak kayıtlara geçti.

18-29 yaş arası 28 işçi, 30-49 yaş arası 67 işçi, 50-64 yaş arası 32 işçi, 65 yaş ve üstü 8 işçi hayatını kaybetti. İSİG Meclisi 12 işçinin de yaşını belirleyemedi.

Ayrıca Ekim’deki iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirenlerin 3’ü Suriyeli, 2’si Afganistanlı ve 1’i Türkmenistanlı olmak üzere en az 6’sı göçmen işçilerdi.

Ekim’de en fazla iş cinayeti inşaat, yol işkolunda gerçekleşti. 41 işçi öldü. Bunu 31 işçiyle (17 işçi ve 14 çiftçi) tarım, orman işkolu, 20 işçiyle de taşımacılık işkolu izledi. Ekim’deki iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımında trafik ve servis kazaları (38 işçi) ilk sırada yer aldı. Onu yüksekten düşme (27 işçi), kalp krizi, beyin kanaması (22) ve ezilme, göçük (21) izledi. Ekim’de iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı da şöyle:

AKP’li yıllarda en az 32 bin 180 işçi hayatını kaybetti

İSİG Meclisi’nin verilerine göre AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinden bugüne iş cinayetlerinde en az 32 bin 180 işçi hayatını kaybetti.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 30 Haziran 2012'de Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından sonraki süreçte ise 2013'te en az 1235, 2014'te 1886, 2015'te 1730, 2016'da 1970, 2017'de 2 bin 6, 2018'de 1923, 2019'da 1736, 2020'de 2 bin 427, 2021'de 2 bin 170, 2022'de 1843 işçi çalışırken öldü.

(HA)

isig meclisi raporu İSİG Meclisi İSİG
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