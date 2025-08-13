“Ek, ek diyorlar; hasatta ortada yoklar”

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı kasabasında buğday üreticisi Rafet Dinçsoy’un yaşadığı sorunları yerinde dinledi.

Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bu yıl buğdayın alım fiyatını 13 lira 35 kuruş olarak açıkladığını hatırlattı. TMO’nun Çiftlik’te bir alım ofisinin olmadığını belirterek “TMO Niğde gidiş geliş yaklaşık 70 km. Üretici hasadını yaptı ama şimdi ne yapacağını düşünüyor” dedi.

TMO’nun ithalatçı anlayıştan çiftçiye hizmet veren noktaya, yani kuruluş amacına dönmesi gerektiğini ekledi.

“Maliyetimizi kurtarmıyor, tüccara mahkûmuz”

Gürer’in konuştuğu üretici Rafet Dinçsoy, buğdayı TMO’nun açıkladığı fiyatın altına 11,5 liradan verdiklerini belirtti.

Dinçsoy “TMO 13,5 lira demişti ama bunu sadece televizyondan söylüyorlar, burada alım yok. Tüccara mahkumuz. Gelen tüccara veriyoruz. Maliyetini kurtarmıyor; gübresini, biçerini, mazotunu kurtarmıyor.” dedi.

Rekoltenin yaşanan kuraklık nedeniyle geçen yıla göre daha düşük olduğunu belirten Dinçsoy “Üç dönümden aldığımız ürün 1,5 ton, 2 ton gelir. Bunun fazlası yok” ifadelerini kullandı.

“Bu iş yapılabilir olmaktan çıktı”

Dinçsoy devamında şunları söyledi:

“Kredi kullanmasak mazot bile alamayız. Bu iş yapılabilir olmaktan çıktı. Kendi malımız diye direniyoruz. Tohumu 500 liraya aldım. Şu anda ürünü satıp borçlarımı ödeyeceğim; mazot, gübre… Başka bir gelir yok. Çoluğun çocuğun çalışmasının karşılığı yok. Yalnızca döngüyü sağlayayım diye uğraşıyorum. Buna biz kara buğday diyoruz. Hasadı yeni yaptım. Çiftçinin her şeyi zarar; patates öyle, fasulye öyle, ekin öyle. Bu gidişle tarlalar boş kalacak. Çiftçinin gelir-gider dengesi bozuk. Şu anda çiftçi sadece tarlalar boş kalmasın diye ekiyor. Para kazanma devri yok. Yapılan hizmet de, ailenin hizmeti de boşa gidiyor. Hayatımda böyle bir dönem görmedim.”

“Tarım stratejik alan, üreticiye destek şart”

Buna karşılık Ömer Fethi Gürer, “Bu ülkenin üretime ihtiyacı var. Tarım stratejik bir alan; giydiren ve doyuran sektör. Onun için tarımda sizler iyi ki varsınız. Vazgeçme olmaz, sürdürün. Ama yetkililere de şu çağrıyı yapalım: Size destek olsunlar, ürettiğiniz ürün değer bulsun. Çiftçi, köylü; siz iyi ki varsınız, bu işi sürdürün.” dedi.

“Biz anca boğazımızı doyuruyoruz”

Lafa giren Rafet Dinçsoy da “Biz kasabada duruyoruz. Tarlayı işlemezsen, ekmezsen çoluk çocuk ne yiyecek, ekmeği nereden bulacağız? Biz anca boğazımızı doyuruyoruz. Ek, ek diyorlar; hasat zamanı gelince ortada görünmüyorlar.” diye karşılık verdi.

