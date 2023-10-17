Ehud Barak: Netanyahu ne halkın ne de ordunun güvenine sahip

İsrail'in eski başbakanlarından Ehud Barak, katıldığı France 24'e verdiği mülakatta Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının başlattığı operasyon sonrası Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ne İsrail halkının ne de ordusunun güvenine sahip olduğunu söyledi.

1999-2001 yıllarında başbakanlık yapan Barak, Gazze'ye yapılacak bir kara harekatının haftalar, hatta belki de birkaç ay sürebileceğini belirterek olası operasyon sonrası Gazze'nin kontrolünün kademeli olarak Filistin'e devredilmesini önerdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin "büyük bir hata" olacağı yönündeki yorumları sorulan Barak, ABD'nin güçlü desteğinin İsrail'de "büyük takdir" gördüğünü, ancak strateji söz konusu olduğunda ABD tarafından hiçbir "tavsiye" verilmemesi gerektiğini ifade etti.

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"İsrail tarihindeki en büyük başarısızlık"

Savaşın Gazze'de "kaçınılmaz olarak ikincil hasara" yol açacağına vurgu yapan Barak, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze kuşatması hakkındaki eleştirileri bir kenara bırakarak, İsrail'in "bölge sakinlerini hedef alınan bölgeden ayrılmaları konusunda uyarmaya özen gösterdiğini" iddia etti.

Barak, 7 Ekim saldırısını hem İsrail'in saldırıyı önleyememesi hem de İsrail yurttaşlarını korumak için asker göndermekte gecikmesi nedeniyle "İsrail devleti tarihindeki en büyük başarısızlık" olarak nitelendirdi.

"Netanyahu güvene sahip değil"

İsrail'in savaş kabinesine iki eski üst düzey askeri yetkili Benny Gantz ve Gadi Eizenkot'un yer almasının kendisini "rahatlattığını" kaydeden Barak, "Onların karar alma sürecine deneyim ve tutarlılık getireceklerine inanıyorum. Bu özellikle önemli çünkü Başbakan Binyamin Netanyahu, halkın, katledilenlerin ailelerinin ya da sahadaki komutanların ve askerlerin güvenine sahip değil" dedi.

(NT)