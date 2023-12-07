EHP Kadıköy'deki Levi's önünde Özak işçileri için eylem yaptı

Emekçi Hareket Partisi (EHP) üyeleri, Urfa’da sendikal hakları için mücadele eden Özak Tekstil işçileri için Kadıköy Bahariye Caddesi’nde bulunan Levi’s mağazası önünde eylem yaptı.



Urfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Özak Tekstil'de çalışan işçiler Hak-İş’e bağlı Öz-İplik-İş Sendikası'ndan istifa edip Birleşik Tekstil İşçileri Sendikası’na (BİRTEK-SEN) üye oldu. Sendikanın fabrikada çoğunluğu sağlamasının ardından işveren, işçilere sendika değiştirme baskısı yapmaya başladı ve bir kadın işçiyi işten çıkardı.

Bunun ardından direnişe geçen işçiler 11 gündür tüm baskı ve engellemelere karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Urfa müftüsünden Özak Tekstil işçilerine: "Camiyi boşaltın, burası eylem yeri değil"

"Patronlar köle istiyor"

Mağaza önündeki eylemde konuşan EHP Sözcüsü Özge Akman şöyle dedi:

“Özak Tekstil işçileri, bu ülkenin tüm işçi ve emekçilerinin isteyebilecekleri şeyleri istiyorlar. Özak Tekstil patronu ise oradaki mevcut sendikanın işçilerin haklarını korumaması üzerine işçilerin sendika değiştirmesine tahammül edememiş."

"Bu ülkenin patronları kendilerini köle sahibi sanıyorlar. Ülkenin dört bir yanında işçilere, gerçek anlamıyla kölelik koşulları dayatılıyor.”

"Sendikaya üye olmak anayasal haktır"

“Sendikaya üye olmak bu ülkenin anayasasında yazan bir hüküm. İsteyen istediği sendikaya üye olur, istifa da eder, başka sendikaya da geçer. Bu bir yorum değil, anayasal haktır. Özak işçileri eyleme çıktığında Urfa Valisi eylem yasağı ilan etmiş. Sen kendini anayasanın üzerinde mi zannediyorsun?"

"Anayasal hakların kullanımını hiçbir vali, hiçbir patron engelleyemez. İçişleri Bakanlığı, bir kez olsun hakkını arayan işçileri değil hak gasp eden patronları gözaltına al! Çalışma Bakanlığı, işçinin emekçinin hakkını almasını bile sağlayamayacaksa ne iş yapar?"

(EMK)