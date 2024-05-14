EHP: AKP'nin tasarruf planı emekçilere saldırı, sermayeye koruma

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf paketine ilişkin açıklama yayınladı.

"AKP'nin Tasarruf Planı: Emekçilere Saldırı, Sermayeye Koruma!" başlığı ile yayınlanan açıklamada, açıklanan tedbirlerin düşük seviyeli memurlara yönelik kesintilerle sınırlı olduğu ve IMF programının utangaç bir uygulaması olduğu değerlendirildi.

"Saray ve sermaye dokunulmaz"

Açıklamada ayrıca çözümün emekçilerin gücüne dayalı bir ekonomiyi inşa etmek olduğu vurgulandı. Açıklama şöyle:

Emekçiler Bir Kez Daha Hedefte! AKP'nin Tasarruf Planı, Saray ve Sermayeyi Korumak İçin Emekçilere Yükleniyor.

AKP'nin açıkladığı kamuda tasarruf planı, tıpkı geçmiştekiler gibi, emekçilerin sırtına yüklenerek sermayeyi korumayı amaçlamaktadır. Defalarca kemer sıkmak zorunda kalan emekçiler, bu planın da asıl yükünü kendilerinin çekeceğini bilmektedir.

Bugün davul zurnayla duyurulan tedbirler, birkaç makam aracı ve eşantiyonun yasaklanması dışında, düşük seviyeli memurlara yönelik kesintilerle sınırlıdır. Memurların servisi, sağlık ve eğitimleri, işe alımlar ve destek personeli gibi kalemlerde yapılan kesintiler, emekçilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştıracaktır.

Oysa, gerçek tasarruf arayanların bakması gereken yer Saray'ın şatafatı, kamu ihaleleri, dövizli kamu alım garantili ihaleler, 5'li Çete'ye verilen Yap-İşlet imtiyazları, özel hastanelere ve özel okullara aktarılan sermaye, kamu bankalarının dev zararları, kur korumalı hesaplara hazineden aktarılan paralar ve uluslararası tekellere ödenen borçlardır.

AKP'nin enflasyonu emekçilerin ücretlerine bağlaması, gerçeğin çarpıtılmasıdır. Mehmet Şimşek'in tasarruf planı, ekonominin çarklarını döndüren emekçileri cezalandırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

AKP'nin tasarruf planı, seçimlerde yansıyan krizin çözümü için IMF programının uygulanmasının bir parçasıdır. İktidar, 20-30 yıl öncesindeki gibi açıkça acı reçete sunmak yerine, "kamudan başladık, ders çıkardık" diyerek emekçilerin tepkisini yumuşatmaya çalışmaktadır.

Türkiye'nin gerçek tasarrufu, önce Saray iktidarından, sonra da asalak sermaye sınıfının imtiyazlarından kurtulmaktan geçecektir. Emekçilerin haklarını ve refahını korumak, ancak sermayeden aldıklarıyla mümkün olacaktır.