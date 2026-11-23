IPS İletişim Vakfı/bianet, Hak Örgütleriyle Buluşmalar serisinin 41'incisinde 20 Kasım'da çevrimiçi olarak Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği ile bir araya geldi. 2008'de Antep'te kurulan derneğin Genel Koordinatörü Kemal Vural Tarlan, "Birlikte yaşam mümkün" yaklaşımıyla göç, kültür-sanat ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında, proje bazlı değil program bazlı çalıştıklarını söyledi. Tarlan, Dom ve Abdal topluluklarının haklara erişimi için çalıştıklarını, yoksulluk, ayrımcılık ve mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle çocukların eğitimden koptuğunu, bunun çocuk yaşta ve zorla evlilik riskini artırdığını belirtti. Okullar ve ailelerle çalışarak çocukların devamını takip ettiklerini aktardı. 2024'te kurulan MutfakNa, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere yemek dağıttı, sonra kız çocuklarının eğitimine destek için restorana dönüştürüldü. Derneğin Gastronomi Postası gazetesi, Feminist Teori Okulu, 13'üncüsü düzenlenecek Zeugma Film Festivali ve sözlü tarih arşivi çalışmaları da görüşmede ele alındı.

IPS İletişim Vakfı/bianet olarak sivil toplumun güçlendirilmesi ve düzenli iletişim kanallarının artırılması hedefiyle Temmuz 2023’ten bu yana sürdürdüğümüz Hak Örgütleriyle Buluşmalar serisinin 41'incisinde Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği ile bir araya geldik.

Çevrimiçi olarak 20 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz buluşmaya Kırkayak Kültür adına Genel Koordinatör ve Başkan Kemal Vural Tarlan, İletişim, Kültür ve Sanat Koordinatörü Kinem Hazal Tanyeri ve MutfakNa İşletme Müdürü Leyla Yıldırım; IPS İletişim Vakfı adına ise Vakfın Genel Koordinatörü Elif Yılmazlı, Atölye BİA Koordinatörü Ceyda Sungur, Atölye BİA Araştırma Koordinatörü Sinem Aydınlı ve bianet Sivil Toplum Paydaşları Muhabiri/Atölye BİA Asistanı Evrim Gündüz katıldı.

Buluşmada Kırkayak Kültür'ün kuruluş sürecini ve hak temelli faaliyetlerini konuştuk. Dom ve Abdal toplulukların haklara erişiminden çocukların eğitimine, kadın dayanışmasından kültür-sanat ve hafıza çalışmalarına uzanan faaliyetlerini ele aldık.

Hak Örgütleriyle Buluşmalar

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"Birlikte yaşam mümkün"

Kırkayak Kültür Genel Koordinatörü Kemal Vural Tarlan, 2008 yılında Antep’te kurulan derneğin "Birlikte yaşam mümkün" yaklaşımıyla göç, kültür-sanat ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Derneğin Göç ve Kültürel Çalışmalar Merkezi ile Kırkayak Sanat Merkezi olmak üzere iki merkezde faaliyet gösterdiğini belirten Tarlan, özellikle Dom ve Abdal toplulukların haklara erişimi ile çocukların eğitim hakkına odaklandıklarını söyledi.

Kırkayak Kültür'ün proje bazlı değil, program bazlı çalıştığını vurgulayadı. Bu sayede faaliyetlerini belirli projelerin süreleriyle sınırlamadan sürdürebildiklerini ifade etti.

Dom ve Abdal toplulukların haklara erişimi

Tarlan, Dom ve Abdal toplulukların haklara erişimini güçlendirmek amacıyla uzun yıllardır çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

2012 yılında Suriye'den Türkiye'ye göç eden Dom ve Abdal toplulukların ayrımcılıkla karşılaştığını ve büyük ölçüde görünmez kılındığını belirten Tarlan, bu süreçte koruma ve destek çalışmalarını genişlettiklerini söyledi.

Toplulukların temel hizmetlere erişimine yönelik çalışmaların zamanla çocukların eğitim hakkına odaklandığını anlattı:

Toplulukların çocukları eğitime erişemezse hiçbir şeyin değişmediğini gördük. Ne kadar destek sağlarsanız sağlayın, çocuklar eğitimden uzak kaldığında sorunlar devam ediyor. Bu yüzden eğitim odaklı çalışmaya başladık.

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Yoksulluk ve ayrımcılık çocukların eğitimini engelliyor

Dom ve Abdal toplulukların eğitim hakkına erişiminde yoksulluk ve ayrımcılığın önemli engeller oluşturduğunu belirten Tarlan, mevsimlik tarım işçiliğinin çocukların okula devamını zorlaştırdığını ifade etti.

Mevsimlik tarım işçiliğinin yılın yarısından fazlasına yayıldığına dikkat çekti. Kız çocuklarının kardeşlerinin bakımını ve ev işlerini üstlendiğini ve erkek çocukların ise aileleriyle birlikte tarım işçiliği ya da hurda toplama işlerinde çalıştığını söyledi. Tarlan, eğitimden uzaklaşmanın çocuk yaşta ve zorla evlilik riskini arttırdığını da belirtti.

Kırkayak Kültür’ün bu sorunlara karşı okullar ve ailelerle birlikte çalıştığını aktaran Tarlan, sosyal hizmet uzmanları, sosyologlar ve öğretmenler aracılığıyla çocukların okula devamını takip ettiklerini söyledi:

Biz küçük bir sivil toplum kurumuyuz, Milli Eğitim Bakanlığı değiliz ki bu sorunu çözelim ama çocukların görünürlüğünü sağladık. Artık bir çocuk okula devam etmediğinde öğretmeni bizi arıyor, ailesine ulaşmamızı istiyor.

"Dom ve Abdal çocuklar yoksulluk ve ayrımcılık nedeniyle eğitimden kopuyor"

MutfakNa: Kadın dayanışmasından sosyal işletmeye

Tarlan, 2024 yılında Türkiyeli ve Suriyeli kadınların bir araya gelmesiyle kurulan MutfakNa'nın başlangıçta yemekler aracılığıyla farklı kültürleri buluşturmayı amaçlayan bir dayanışma mutfağı olduğunu anlattı.

6 Şubat depremlerinin ardından kadınların girişimiyle depremzedeler için yemek hazırlamaya başladıklarını belirten Tarlan, gönüllülerin desteğiyle bazı günler dört bin kişilik yemek dağıttıklarını söyledi.

Depremin ardından kadınların önerisiyle MutfakNa'yı bir restorana dönüştürdüklerini aktardı. Tarlan, elde edilen gelirle kız çocuklarının eğitimine destek sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Anadolu ve Ortadoğu mutfaklarından vegan ve vejetaryen yemeklerin hazırlandığı mutfağın temel malzemelerini depremden etkilenen İslahiye ve Nurdağı’ndaki kadın üreticilerden temin ettiklerini ifade etti.

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Gastronomi Postası: Yemeğin hafızasını görünür kılmak

Kırkayak Kültür’ün MutfakNa bünyesinde yayımladığı Gastronomi Postası gazetesinden de söz eden Tarlan, yayının yemek kültürünü kadın emeği, kültürel hafıza ve gıdaya erişim hakkı üzerinden ele alındığını anlattı.

A3 boyutunda basılan ve restoranda yemek altlığı olarak kullanılan gazetenin paket servislerle de okurlara ulaştığını belirtti. Antep’in "gastronomi kenti" kimliğinin farklı toplulukların mutfak kültürlerini ve bu kültürlerin tarihsel birikimini görünmez kıldığına dikkat çekti:

Kentte gerçekten yemeğin hafızası siliniyor ve onu gün yüzüne çıkarmak gerekiyor.

Gazeteyle gastronomi alanındaki kadın emeğini görünür kılmayı amaçladıklarını söyleyen Tarlan farklı toplulukların mutfaklarının kültürel mirasını da gündeme taşımak istediklerini belirtti.

Feminist Teori Okulu ile toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalar

Kırkayak Kültür'ün toplumsal cinsiyet eşitliği programı kapsamında Feminist Teori Okulu düzenlediğini anlatan Tarlan, beşinci yılına giren programın dokuzuncu döneminde olduğunu söyledi.

Friedrich Ebert Vakfı’nın desteğiyle yürütülen programda akademisyenlerin ve feminist aktivistlerin katılımıyla iki haftada bir dersler düzenlediklerini belirtti. Tarlan, okulun üniversitelerdeki kadın çalışmaları alanının zayıflatıldığı bir dönemde akademisyenlerin önerisiyle hayata geçirildiğini anlattı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında araştırmalar ve yıllık çalıştaylar da düzenlediklerini aktaran Tarlan, bu yıl "Sürdürülebilir Kalkınmanın Cinsiyeti" başlığıyla gerçekleştirdikleri çalıştayda sürdürülebilirlik ve kalkınma politikalarını toplumsal cinsiyet perspektifinden tartıştıklarını söyledi.

Kültür-sanat ve toplumsal hafıza

Kırkayak Kültür’ün kültür-sanat çalışmalarını Kırkayak Sanat Merkezi bünyesinde yürüttüğünü belirten Tarlan, bağımsız sinemaya odaklanan Zeugma Film Festivali’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenleyeceklerini anlattı.

Festivalin ekonomik güçlükler nedeniyle beş günden üç güne indirildiğini söyleyen Tarlan, programda 14 film ve 20 gösterime yer vereceklerini ifade etti.

Sanat merkezinde sergiler, podcast çalışmaları ve kitap söyleşileri de düzenlediklerini aktardı. Kültürel Değişim programları aracılığıyla farklı ülkelerden sanatçıları ve gençleri bir araya getirdiklerini söyledi.

Tarlan, ayrıca Türkiyeli ve Suriyeli insan hakları aktivistlerinin karşılaşma hikayelerini sözlü tarih yöntemiyle belgelediklerini ve bu anlatıları dijital bir arşivde bir araya getirmek üzere çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

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13. Zeugma Film Festivali 27 Kasım’da başlıyor

(EG)