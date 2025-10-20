"Eğitimde yol alıyoruz masalı çöktü, çocuk işçiliği hızla artıyor"

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) eğitim süresinin azaldığını, okul terkinin arttığını ve çocuk işçiliğinin önünün açıldığını vurgulayarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine dayalı bir açıklama yayınladı.

Şu tespitler önce çıktı: - Muhtemel Eğitim Süresi (MES) – yani okula başlayan bir çocuğun mevcut okullaşma oranları sabit kalırsa eğitimde geçirmesi beklenen süre – 2022 yılında 18,2 yıl iken, 2023’te 17,9’a, 2024’te ise 17,2 yıla gerilemiştir. - MES 2024’te 11,9 yıla düşerek 12 yıllık zorunlu eğitimin altına düşmüştür. - 2022-2023 döneminde 442 bin, 2023-2024 döneminde 612 bin çocuk zorunlu eğitim dışında kalmıştır. - Çocuk işçi sayısı 2022’de 619 bin, 2023’te 759 bin, 2024’te ise 869 bine yükselmiştir.

Eğitimde eşitsizlik derinleşiyor, çocuk işçiliği meşrulaştırılıyor

Çocuklar okulda kalacak kadar korunamıyor

Türkiye’de MES, çocukların gerçekten mezun olup olmadığını ya da nitelikli öğrenim görüp görmediğini ölçmüyor yalnızca eğitim kurumunda kayıtlı kalma süresini tahmin ediyor. Daha yüksek sayılar bazen eğitim sisteminin daha uzun sürmesinden, bazen de öğrencilerin sınıf tekrarına zorlanmasından kaynaklanabiliyor.

Bu nedenle açıklamada “Uzun eğitim süresi tek başına başarı değil; tersine, tekrarlar ve okulda kalma sorunlarıyla da ilgili olabilir. Bu göstergenin düşüşü, yalnızca okul dışında kalan çocukların arttığını değil, aynı zamanda çocuk işçiliğinin patladığını da kanıtlıyor. Kısacası, çocuklar ya hiç okula gitmiyor, ya da okulda kalacak kadar korunamıyor.” denildi.

TEDMEM'DEN ORTAÖĞRETİM RAPORU "Sorun eğitimin süresinde değil içeriğinde"

Zorunlu eğitim kağıt üzerinde kaldı

Eğitim-İş açıklamada artan yoksulluk, derinleşen ekonomik kriz ve iktidarın yanlış politikaları nedeniyle çocukların eğitimden kopmak zorunda kaldığına da dikkat çekerek “Zorunlu eğitim kâğıt üzerinde varlığını sürdürürken, gerçekte yol çocuklar ucuz işgücü pazarına mahkûm ediliyor. Böylece en temel hakları olan eğitim ellerinden alınıyor. Bu tablo, “eğitimde yol alıyoruz” masalının çöktüğünü gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan bu tablonun normalleştirilmemesi gerektiği de belirtilen açıklama “Çocukların yeniden okula dönmesi, çocuk işçiliğinin engellenmesi, eşit, laik ve kamusal eğitimin güçlendirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. eğitim haktır, pazarlık konusu yapılamaz.” sözleriyle sonlandırıldı.

