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YAŞAM
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2023 15:37
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2023 15:38
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Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 21 Ekim’de: Dünyadaşlık

Konferans kapsamında çoklu krizler döneminde eğitim, ekoloji, bir arada yaşam ve kapsayıcı eğitim gibi konularda düzenlenecek çeşitli yan etkinliklerle dünyadaşlık teması derinlemesine ve farklı boyutlarıyla ele alınacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/09/egitimde-iyi-ornekler-konferansi-21-ekimde-dunyadaslik.jpg

Eğitim Reformu Girişimi tarafından 2004 yılından beri düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 21 Ekim Cumartesi günü Sabancı Üniversitesi’nde yapılacak.

 “Dünyadaşlık” temasıyla düzenlenecek konferansta eğitim ile ekoloji, bir arada yaşam, kapsayıcılık gibi konular arasındaki bağın ele alınacağı sunumlar, atölyeler ve paneller yer alıyor.

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda “Birbirimizi ve tüm varlıkları gözeten, tüm yaşam biçimlerinin varoluşunu önemseyen ‘dünyaları’ eğitim yoluyla nasıl kurabiliriz?” ve “Gezegenimizin öğretilerini insanlığın öğretilerinin temeline nasıl konumlandırabiliriz?” gibi sorulara cevap aranacak.

Konferans kapsamında çoklu krizler döneminde eğitim, ekoloji, bir arada yaşam ve kapsayıcı eğitim gibi konularda düzenlenecek çeşitli yan etkinliklerle dünyadaşlık teması derinlemesine ve farklı boyutlarıyla ele alınacak.

Konferans için kayıtlar 13 Ekim 2023, Cuma gününe kadar https://www.egitimekosistemi.org/kayit/19-iyi-ornekler-konferansi/ adresinden yapılabilir.  (EMK)

eğitimde iyi örnekler
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