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ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 12.10.2026 15:46 12 Ekim 2026 15:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.10.2026 15:55 12 Ekim 2026 15:55
Okuma Okuma:  2 dakika

Eğitimde Edebiyat Semineri’nde çocuklara yönelik şiddet ve zorbalık tartışıldı

Günışığı Kitaplığı’nın düzenlediği 19. Eğitimde Edebiyat Semineri’nde çocuklara yönelik şiddet, eğitimde eşitsizlik, toplumsal kutuplaşma, yapay zekâ ve edebiyatın çocukların gelişimindeki rolü ele alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Eğitimde Edebiyat Semineri’nde çocuklara yönelik şiddet ve zorbalık tartışıldı
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Günışığı Kitaplığı’nın düzenlediği 19. Eğitimde Edebiyat Semineri, 10 Ekim’de İstanbul’da Kadir Has Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.

32 ilden 500’ü aşkın öğretmen, eğitim yöneticisi, kütüphaneci ve akademisyenin katıldığı seminerde, okullarda şiddet ve zorbalık, çocukların yalnızlaşması, eğitimde yapay zekâ ve okuma kültürü tartışıldı.

“Çocuklar ötekileştirmeyi birbirlerine yansıtıyor”

Yazar ve yayıncı Mine Soysal’ın yönettiği oturumda, çocuklara yönelik şiddet, toplumsal kutuplaşma ve suça sürüklenen çocuklar ele alındı.

Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, çocukların toplumsal ayrışmadan etkilendiğini belirterek, “Çocuklar hem televizyonlarda hem sosyal medyada hem de sokakta karşılaştıkları ötekileştirmeyi bir şekilde birbirlerine yansıtıyorlar” dedi.

Yazar ve hukukçu Behçet Çelik, edebiyatın empati geliştirmedeki rolüne dikkat çekti:

“Başka insanların acılarını da kendi acılarımız gibi hissetmemizi sağlıyor. Başkalarının acılarına bakmayı, görmeyi öğrendiğimizde şiddetten çok şefkat duygusu güçlenir. Şiddetin önüne geçecek şey de budur.”

Mine Soysal ise kutuplaşmanın eğitimdeki eşitsizlikleri derinleştirdiğini belirterek, “Kutuplaşma yaramıza tuz basıyor, bir türlü iyileşemiyoruz. Politik kutuplaşma her alana sindi” diye konuştu.

Eğitimci ve yazar Müjdat Ataman da okullarda artan şiddet ve zorbalığa dikkat çekerek, “Bir çocuk durup dururken eline silah alıyorsa, bunu tek bir şeyi dönüştürerek düzeltemeyiz. Bizi yine okulun bir umut olması kurtaracak” dedi.

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Yapay zekâ ve eğitimin geleceği

Seminerde yapay zekânın eğitim üzerindeki etkileri de tartışıldı.

Teknoloji uzmanı Çiçek Çizmeci, yapay zekâ uygulamalarının kullanıcıları sürekli onaylama eğiliminin farklı görüşlerle karşılaşmayı zorlaştırabileceğini söyledi.

Eğitim girişimcisi Özgür Özbostanlar ise yapay zekânın öğretmenlerin rolünü azaltmak yerine rehberlik işlevini güçlendirebileceğini belirtti.

Eskişehir, İstanbul ve İzmir’den beş öğretmen de öğrencileriyle gerçekleştirdikleri yaratıcı okuma çalışmalarını paylaştı.

Seminer kapsamında Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2026 Ödül Töreni de düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren üç genç ödüllerini aldı.

Seminerin kayıtları, Günışığı Kitaplığı’nın YouTube kanalında adresinde yayımlanacak.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
günışığı kitaplığı GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
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