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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2023 16:33
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2023 16:47
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Eğitimde Edebiyat Semineri 14 Ekim’de

Öğrencileriyle yaratıcı okuma uygulamaları gerçekleştiren öğretmenler, deneyimlerini meslektaşlarına aktaracak, yeni ve etkili yollar örnekleyecekler.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/09/egitimde-edebiyat-semineri-14-ekimde.jpg

Her branştan ve düzeyden öğretmenler, kütüphaneciler ve eğitim yöneticileri için Günışığı Kitaplığı’nın düzenlediği Eğitimde Edebiyat Semineri'nin 16.'sı 14 Ekim 2023 Cumartesi günü FMV Işık Okulları’nın desteğiyle Nişantaşı yerleşkesinde yapılacak.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen eğitimcileri edebiyat çatısı altında buluşturacak seminerin bu yılki kapanış konuşmasını şair, yazar Haydar Ergülen yapacak. Öykücü Yekta Kopan hem yazarlık hem de sanat yolculuğundan süzdüğü deneyimiyle seminerin açılış konuşmasını yapacak.

Öğrencileriyle yaratıcı okuma uygulamaları gerçekleştiren öğretmenler, deneyimlerini meslektaşlarına aktaracak, yeni ve etkili yollar örnekleyecekler.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın 2023 kazananları da seminer kapsamında düzenlenecek törenle ödüllerini edebiyatçıların elinden alacak. 

(AÖ)

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