Eğitimde aylık enflasyon yüzde 14’ü aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Tüketici fiyatları Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 1,84, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 arttı.

Yılın ilk dokuz ayındaki artış yüzde 24,32, 12 aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 31,49 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalama aynı zamanda kira artış limitini ifade ediyor.

Yıllık enflasyon Ağustos ayında yüzde 31,51 düzeyindeydi. Böylece yıllık enflasyondaki gerileme Eylül’de de sürdü.

Eğitim fiyatları bir ayda yüzde 14,19 arttı

Ana harcama grupları arasında Eylül’de en yüksek aylık fiyat artışı eğitim hizmetlerinde görüldü. Eğitim fiyatları bir ayda yüzde 14,19 yükseldi.

Eğitimi yüzde 3,98 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,40 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 2,79 ile ulaştırma ve yüzde 2,71 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar izledi.

Gıda ve alkolsüz içecekler ise fiyatların aylık bazda gerilediği tek ana grup oldu. Bu grupta fiyatlar Eylül’de yüzde 0,20 düştü.

Eğitimdeki artışın ayrıntıları alt harcama gruplarında daha belirgin görüldü. Yükseköğretim fiyatları bir ayda yüzde 25,79, yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri yüzde 19,99, okul servisleri yüzde 16,04 arttı.

Ortaöğretimde aylık fiyat artışı yüzde 7,88, ilkokul eğitiminde yüzde 7,43, okul öncesi eğitimde ise yüzde 5,73 olarak hesaplandı.

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları (%), Eylül 2026

Motorin yüzde 12,93, benzin yüzde 11,55 arttı

Eylül’de en yüksek aylık artış görülen alt gruplardan biri de akaryakıt oldu.

Motorin fiyatları bir ayda yüzde 12,93, benzin fiyatları yüzde 11,55 arttı. Motorindeki yıllık fiyat artışı yüzde 67,23’e ulaşırken, benzinde yüzde 47,86 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre taze hurma, incir ve tropikal meyvelerde aylık artış yüzde 23,31, margarinde yüzde 12,23, görsel-işitsel içerik abonelikleri ve çevrim içi yayın hizmetlerinde yüzde 10,30 oldu.

Yıllık artış eğitimde yüzde 48,62

Ana harcama grupları içinde yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu grup yüzde 48,62 ile eğitim hizmetleri oldu.

Eğitimi yüzde 43,26 ile sağlık, yüzde 39,99 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, yüzde 35,10 ile ulaştırma izledi.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık fiyat artışı yüzde 27,62, lokanta ve konaklama hizmetlerinde yüzde 29,53, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde yüzde 31,60 olarak kaydedildi.

Yıllık fiyat artışının en düşük olduğu ana harcama grubu ise yüzde 13,22 ile giyim ve ayakkabı oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları, Eylül 2026

Enflasyona en büyük yıllık katkı gıdadan

Harcama gruplarının genel enflasyona katkısı incelendiğinde, yıllık enflasyona en büyük katkının 6,73 puanla gıda ve alkolsüz içeceklerden geldiği görüldü.

Gıdayı yaklaşık 5,96 puanla ulaştırma, 4,84 puanla konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ve 3,21 puanla lokanta ve konaklama hizmetleri izledi.

Aylık enflasyona en yüksek katkı ise yaklaşık 0,49 puanla ulaştırmadan geldi. Konut grubunun katkısı 0,33 puan, eğitim hizmetlerinin katkısı 0,30 puan, giyim ve ayakkabının katkısı 0,26 puan oldu.

Gıda fiyatlarındaki yüzde 0,20’lik düşüş ise aylık enflasyonu yaklaşık 0,05 puan aşağı çekti.

Bazı sebze ve meyvelerde sert düşüş

Eylül ayında bazı gıda ürünlerinde ise belirgin fiyat düşüşleri kaydedildi.

Taze turunçgillerin fiyatı bir ayda yüzde 24,41, soğan, sarımsak, havuç, mantar ve zeytin gibi sebzelerin yer aldığı grupta yüzde 17,62 düştü.

Diğer taze meyvelerde düşüş yüzde 13,12, yumrulu sebzelerde yüzde 11,78, taze balıkta yüzde 8,89 oldu.

Yurt dışı hava yolu yolcu taşımacılığında fiyatlar yüzde 12,96, yurt içi hava yolu taşımacılığında ise yüzde 6,80 geriledi.

İTO, ENAG ve Web TÜFE, TÜİK'ten farklı oranlar verdi

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 2 Ekim’de açıkladığı veriye göre kentte aylık perakende fiyatlar yüzde 2,11, toptan fiyatlar yüzde 1,96 yükseldi. Artış geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlarda yüzde 33,55, toptan fiyatlarda yüzde 25,90 oldu.

Bir grup akademisyen ve araştırmacının kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aylık Tüketici Fiyat Endeksini (E-TÜFE), yüzde 2,10 olarak ölçtü. E-TÜFE’nin 12 aylık artış oranını da yüzde 46,61 olarak açıkladı.

Türkiye'nin tüketici enflasyonunu bağımsız ve şeffaf bir metodoloji ile ölçmeyi amaçlayan açık kaynaklı bir araştırma projesi Web TÜFE ise Eylül ayında yüzde 2,29 artarken yıllık artış yüzde 31,95'e geriledi.