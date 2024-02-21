ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 14:59
 ~ Son Güncelleme: 21 Şubat 2024 15:03
1 dk Okuma

Eğitimci yazar Hatice Demir’in ikinci kitabı çıktı

Turnaların mesken tuttuğu bir gölün yakınlarındaki köyde, geçmişle bugünü ahenkle harmanlayan eser, yitirilenler üzerine düşündürtüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Eğitimci yazar Hatice Demir’in ikinci kitabı çıktı

Eğitimci yazar Hatice Demir, ilk kitabı “Akasyalı Meydanın Çocukları”nın ardından kaleme aldığı ikinci romanı “Günlerden Bir Gün” raflardaki yerini aldı. Sesini doğadan alan anlamlı ve duygu yüklü bir hikâye anlatan yazar, dil ustalığını şiirsel bir kısa romanla sergiliyor. Turnaların mesken tuttuğu bir gölün yakınlarındaki köyde, geçmişle bugünü ahenkle harmanlayan eser, yitirilenler üzerine düşündürtüyor. Yazar, içten anlatımıyla kimseyi geride bırakmadan büyümenin sıkıntılarını, küskünlükleri, özlemleri gidermek için dümeni sevgiye ve umuda kırıyor. Çocuk edebiyatında gelecek vadeden yazar, doğanın seslerine kulak veren, yaşamın güvenilir döngüsüne göz kırpan bir hikâye anlatıyor.

Gerçekle yüzleştiriyor

Kitabın konusu şöyle:

“Güneş’in köyde geçen tatilleri farklılaşmıştır. Biricik dedesi, oyun arkadaşı Kâmil Efe’nin beklenmedik şekilde değişen hayatı ve Umut’un küskünlüğü onu altüst eder. Neyse ki, yakınlardaki gölün eşsiz doğasının sundukları, arkadaşları ve Gün adlı turnası yanındadır. Mantar toplayıp yumurta aradığı orman, altında piknik yaptıkları söğüdün gölgesi, anneannesinin nohut mayalı ekmeği, acı tatlı çocukluk anılarıyla mutlu olsa da gerçeklerle yüzleşmekten kaçamayacaktır…”

Kitap: Günlerden Bir Gün
Yazar: Hatice Demir
Editör: Müren Beykan
Resimleyen: Ahmet Uzun
Yayınevi: Günışığı Kitaplığı
Okuma Yaş Grubu: 8-12

(SYZ/AÖ)

bia çocuk kitaplığı günışığı kitaplığı
Sayfa Başına Git