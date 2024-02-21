Eğitimci yazar Hatice Demir’in ikinci kitabı çıktı

Eğitimci yazar Hatice Demir, ilk kitabı “Akasyalı Meydanın Çocukları”nın ardından kaleme aldığı ikinci romanı “Günlerden Bir Gün” raflardaki yerini aldı. Sesini doğadan alan anlamlı ve duygu yüklü bir hikâye anlatan yazar, dil ustalığını şiirsel bir kısa romanla sergiliyor. Turnaların mesken tuttuğu bir gölün yakınlarındaki köyde, geçmişle bugünü ahenkle harmanlayan eser, yitirilenler üzerine düşündürtüyor. Yazar, içten anlatımıyla kimseyi geride bırakmadan büyümenin sıkıntılarını, küskünlükleri, özlemleri gidermek için dümeni sevgiye ve umuda kırıyor. Çocuk edebiyatında gelecek vadeden yazar, doğanın seslerine kulak veren, yaşamın güvenilir döngüsüne göz kırpan bir hikâye anlatıyor.

Gerçekle yüzleştiriyor

Kitabın konusu şöyle:

“Güneş’in köyde geçen tatilleri farklılaşmıştır. Biricik dedesi, oyun arkadaşı Kâmil Efe’nin beklenmedik şekilde değişen hayatı ve Umut’un küskünlüğü onu altüst eder. Neyse ki, yakınlardaki gölün eşsiz doğasının sundukları, arkadaşları ve Gün adlı turnası yanındadır. Mantar toplayıp yumurta aradığı orman, altında piknik yaptıkları söğüdün gölgesi, anneannesinin nohut mayalı ekmeği, acı tatlı çocukluk anılarıyla mutlu olsa da gerçeklerle yüzleşmekten kaçamayacaktır…”

Kitap: Günlerden Bir Gün

Yazar: Hatice Demir

Editör: Müren Beykan

Resimleyen: Ahmet Uzun

Yayınevi: Günışığı Kitaplığı

Okuma Yaş Grubu: 8-12

(SYZ/AÖ)