Eğitim Sen: KHK’larla başlayan saldırı, yargı eliyle sürüyor

Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi, KHK’lerle görevlerinden ihraç edilen üyelerine verilen ayrımcı yargı kararlarına ve Marmara Üniversitesi’nin hukuksuz uygulamalarına karşı bugün İstanbul Beyoğlu’ndaki ofisinde basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya şube üyelerinin yanı sıra kendileri de görevlerinden ihraç edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ile Çağdaş Hukukçular Derneği'nden (ÇHD) avukatlar katıldı.

Şube üyesi ve “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza attığı gerekçesiyle Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki görevinden ihraç edilen Dr. Hülya Dinçer, yeni iltisak sebepleri sunularak Barış Akademisyenleri'ne göreve iadelerinin bölge idare mahkemelerince keyfi olarak reddedildiğini söyledi.

Dinçer, 2017 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde işten çıkarılan akademisyen Mehmet Fatih Traş’ın ölüm yıldönümü vesilesiyle Traş’ı da anarak konuşmasını sonlandırdı.

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Anayasasızlaştırma süreci

Dinçer’den sonra sözü, Marmara Üniversitesi Siyaset Tarihi Anabilim Dalı başkanı iken görevinden ihraç edilen ve şu an CHP İzmir Milletvekili olan Yüksel Taşkın aldı. Taşkın, milletvekili olana dek sendikasının her ay kendisine maddi destekte bulunduğunu belirterek şunları dedi:

“Bu hukuksuzluk, bizim davalarımızla ya da hakkında iki AYM kararı olan Can Atalay ile başlamadı; ama Barış Akademisyenlerinin sürecine sessiz kalanlar Can Atalay davasındaki hukuksuz kararların önünü açmış oldu. Şu anda bu vesileyle Anayasasızlaştırma sürecinde ne kadar direnç göreceklerini test etmeye çalışıyorlar.

“İhraç akademisyenler için mahkemelerin neredeyse yarısı göreve iade edilmelerine red kararı verirken yarısı iade kararı veriyor. Şu anda yaşananların hiçbir hükmü yok. Ben Boğaziçi Üniversitesi’nde olsaydım atılmayacaktım; Marmara Üniversitesi’nde olduğum için atıldım. Bu bir çifte standartlar davası. Danıştay 5. Dairenin kararları hukuki değil; ama hukuki olmak zorunda. O yüzden kamuoyunun dikkatini buraya, bu davalara çekmemiz gerekiyor.”

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KHK’lilere arşiv araştırması

Taşkın’dan sonra konuşan KHK’li kamu emekçisi ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ise “Başımıza gelenleri çok iyi tahlil etmemiz gerekiyor. KHK’lar, keyfi rejimlerinin ilk adımlarını atmalarına vesile oldu. Bu rejim bize bırakın çalışma hakkını, İliç örneğinde de gördüğümüz gibi yaşama hakkı tanımıyor. Örgütlü toplum gerçekliğiyle mücadeleyi büyütmemiz gerekiyor,” dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Ayfer Koçak ise adaletsizliğin olduğu ortamda mafyatik ilişkilerin açığa çıktığını ve şu an Türkiye’de böyle bir sürecin yaşandığını vurguladı.

Koçak, ayrıca göreve iade edilen Barış Akademisyenleri'nin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerine “takıldığını” belirtti.

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