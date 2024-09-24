Eğitim Sen İstanbul: Okulların yüzde 80’ninde ciddi temizlik sorunu var

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) İstanbul 1 Nolu Şube, 9 Eylül’de başlayan yeni eğitim öğretim yılına dair açıklama yaptı.

Okulların açılmasıyla tartışma konusu olan temizlik sorununa değinen Eğitim Sen, bütçeye vurgu yaptı.

Basın toplantısında konuşan Şube Başkanı Barış Uluocak, eğitime ve okullara yeterli ödenek ayrılmadığını söyledi.

Uluocak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eğitimde sessiz devrim yaptığını ilan eden bakanlık bugün itibarıyla okulların temizlik sorununa hâlâ bir çözüm bulabilmiş değil. Günde 566 liraya yani adeta kölelik şartlarında ve haftada sadece üç gün personel çalıştırarak okulların temizlik sorununu halledebileceği hayaline kapılan bakanlık okulları ciddi bir temizlik ve hijyen sorunuyla baş başa bırakmış durumda.

Ulaşabildiğimiz okulların yarısından fazlasında kadrolu temizlik personeli yok, yüzde 80’e yakın okulda ciddi temizlik problemi yaşanıyor. Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük mahallelerdeki okullar bu sorunu kat kat fazlasıyla yaşıyor. Bazı ilçelerde belediyenin sadece tuvalet temizliği için görevlendirdiği personeller vasıtasıyla temizlik sorunu çözülmeye çalışılıyor. Birçok okul İşgücü Uyum Programı (İUP) şartlarında çalışacak personel bulamamış sorunu kayıt paralarıyla oluşturdukları bütçelerle çözmeye çalışmışlardır.

"Sınıf mevcutları 90'ı buluyor"

Bölgemizde özellikle Bahçelievler ve Zeytinburnu ilçelerinde ciddi sayıda ücretli öğretmen çalışıyor. Bazı okullarımızda bu sayı 25 -30’u buluyor.

Bölgemizdeki bazı okullarda sınıf mevcutları da eğitim öğretim açısından ciddi sorun teşkil ediyor. Sınıf mevcutlarının 40 ve üstü olduğu pek çok okulumuz var. Bahçelievler ilçemizdeki Samet Kırbaş MTAL’ de 90’dan fazla öğrencinin kayıtlı olduğu 9. sınıf bulunuyor. Bu okulumuzda 9.sınıfların ortalama sınıf mevcudu 60 civarıdır. Tam gün eğitime geçen bazı ortaokullarda da hem sınıf mevcutları 50’ye yaklaşmış hem de okul bina ve bahçelerinin yetersizliği nedeniyle ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır.

"Tost-ayran fiyatı ortalama 100 lira"

Ekonomik krizin okullara ve öğrencileri de ciddi yansımaları oluyor. Kantin fiyatları ciddi şekilde artmış ve öğrenci ve velilerimizi hayli zorlayan seviyelere gelmiştir. Bugün okullarımızda bir tost-ayran fiyatı ortalama 100 liradır, yarım litre su 10 liradır. Bu nedenle çocuklarımıza okullarda bir öğün ücretsiz yemek ve temiz içme suyu talebimiz acil ve yaşamsaldır.

Yukarıda küçük bir kısmına değindiğimiz eğitim öğretim sorunlarına acil ve kalıcı çözüm talebimizi tekrar ve güçlü bir biçimde dile getiriyoruz. Eğitime yeterli bütçe okullarımıza ödenek ve yeterli sayıda yardımcı personel talep ediyoruz."

(RT)