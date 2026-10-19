Eğitim Sen'in okul ziyaretine müdahale: Müdür yardımcısı gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ilçesindeki Sait Güzelcan Ortaokulu'na sendikal faaliyet kapsamında ziyarette bulunan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) 4 No'lu Şube yöneticileri ve üyelerine polis ve bekçiler müdahale etti. Eğitim Sen'in açıklamasına göre, sendikal hakları savunan okul müdür yardımcısı da olay sırasında gözaltına alındı.

Sendika, okul yönetiminin bilgisi dahilinde gerçekleştirilen ziyaretin okul kapısındaki bekçiler ve kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini, şube yöneticilerinin tehdit edildiğini belirtti.

Açıklamada, sendika yöneticilerine para cezası kesildiği, gözaltına alınan müdür yardımcısının ise savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

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Sorumlular hakkında suç duyurusu

Eğitim Sen, müdahalenin anayasal güvence altındaki sendikal hakların ve örgütlenme özgürlüğünün ihlali olduğunu belirterek sorumlular hakkında hukuki işlem başlatacağını duyurdu.

Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesinin sendikal hakların kullanılmasının engellenmesini suç olarak düzenlediğini hatırlatan sendika, şu açıklamayı yaptı:

Yetkilerini aşarak sendikal faaliyetimizi engelleyen, arkadaşlarımızı tehdit eden, kamu görevlisine baskı uygulayan ve hukuk dışı emirleri yerine getiren tüm sorumlular, bekçiler ve kolluk amirleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesi ve görevi kötüye kullanma suçu başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında gerekli suç duyurularında bulunulacaktır.

"Okullar kolluk güçlerinin keyfi uygulama alanları değildir"

Eğitim kurumlarında çalışanlarla görüşmenin, sorunlarını dinlemenin ve örgütlenme faaliyetleri yürütmenin temel anayasal hakları olduğunu vurgulayan sendika, okullarda güvenliğin sendikal faaliyetlerin engellenmesiyle sağlanamayacağını belirtti.

Açıklamada, "Okullar, kolluk güçlerinin keyfi uygulamalar sergilediği, eğitim emekçilerinin tehdit edildiği ve sendikal faaliyetlerin engellendiği alanlar değildir" denildi.

Eğitim Sen, mülki amirler ve emniyet birimleri başta olmak üzere yetkililere anayasal hak ve özgürlüklere saygı gösterme çağrısında bulundu.

(NÖ)