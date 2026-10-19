ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.10.2026 12:44 19 Ekim 2026 12:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.10.2026 12:47 19 Ekim 2026 12:47
Okuma Okuma:  2 dakika

Eğitim Sen'in okul ziyaretine müdahale: Müdür yardımcısı gözaltına alındı

Eğitim Sen, İzmir'de sendika yöneticilerinin bir ortaokula gerçekleştirdiği ziyaretin kolluk güçleri tarafından engellendiğini, okul müdür yardımcısının da gözaltına alınarak savcılığa sevk edildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Eğitim Sen'in okul ziyaretine müdahale: Müdür yardımcısı gözaltına alındı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

İzmir'in Bornova ilçesindeki Sait Güzelcan Ortaokulu'na sendikal faaliyet kapsamında ziyarette bulunan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) 4 No'lu Şube yöneticileri ve üyelerine polis ve bekçiler müdahale etti. Eğitim Sen'in açıklamasına göre, sendikal hakları savunan okul müdür yardımcısı da olay sırasında gözaltına alındı.

Sendika, okul yönetiminin bilgisi dahilinde gerçekleştirilen ziyaretin okul kapısındaki bekçiler ve kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini, şube yöneticilerinin tehdit edildiğini belirtti.

Açıklamada, sendika yöneticilerine para cezası kesildiği, gözaltına alınan müdür yardımcısının ise savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

Eğitim Sen: Devlet Aleviliğin “doğru” yorumunu belirleyemez
Eğitim Sen: Devlet Aleviliğin “doğru” yorumunu belirleyemez
5 Ekim 2026

Sorumlular hakkında suç duyurusu

Eğitim Sen, müdahalenin anayasal güvence altındaki sendikal hakların ve örgütlenme özgürlüğünün ihlali olduğunu belirterek sorumlular hakkında hukuki işlem başlatacağını duyurdu.

Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesinin sendikal hakların kullanılmasının engellenmesini suç olarak düzenlediğini hatırlatan sendika, şu açıklamayı yaptı:

Yetkilerini aşarak sendikal faaliyetimizi engelleyen, arkadaşlarımızı tehdit eden, kamu görevlisine baskı uygulayan ve hukuk dışı emirleri yerine getiren tüm sorumlular, bekçiler ve kolluk amirleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesi ve görevi kötüye kullanma suçu başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında gerekli suç duyurularında bulunulacaktır.

"Okullar kolluk güçlerinin keyfi uygulama alanları değildir"

Eğitim kurumlarında çalışanlarla görüşmenin, sorunlarını dinlemenin ve örgütlenme faaliyetleri yürütmenin temel anayasal hakları olduğunu vurgulayan sendika, okullarda güvenliğin sendikal faaliyetlerin engellenmesiyle sağlanamayacağını belirtti.

Açıklamada, "Okullar, kolluk güçlerinin keyfi uygulamalar sergilediği, eğitim emekçilerinin tehdit edildiği ve sendikal faaliyetlerin engellendiği alanlar değildir" denildi.

Eğitim Sen, mülki amirler ve emniyet birimleri başta olmak üzere yetkililere anayasal hak ve özgürlüklere saygı gösterme çağrısında bulundu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Eğitim Sen izmir sendikal haklar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git