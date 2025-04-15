Eğitim Sen'den proje okul açıklaması: Bakan kamuoyunu yanıltıyor

2014 yılında uygulamaya konulan resmi adı “Özel Proje ve Program Uygulayan Okullar” olan proje okullardaki, “öğretmen atama ve yönetici görevlendirme” sonuçları 8 Nisan’da açıklandı.

İlk atama sonuçlarına göre; öğretmenler ve yöneticiler okullarına yerleştirildi. Ancak dört yılını dolduran öğretmenlerin büyük bölümü ise okullarına atanmadı ve norm kadro fazlası oldu.

Öğretmenler, öğrenciler ve veliler dün (14 Nisan) birçok ilde eylem yaptı.

Atamalara ilişkin tartışmalar devam ederken Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), konuya ilişkin açıklama yaptı.

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in geçtiğimiz günlerde Habertürk’te yaptığı konuşmaya değindi.

Bakan Tekin’in proje okullardaki gelişmelerle ilgili kamuoyunu yanılttığını ifade eden sendika, “Bakan Tekin, öğretmenlerin görev sürelerinin dolduğu gerekçesiyle yer değişikliklerinin yapıldığını belirtse de bu açıklama gerçekte yaşanan keyfi uygulamaları ve liyakatsiz atamaları örtbas etmeye yöneliktir” belirtti.

Proje okullarında liyakat erozyonu

"Bakan öğretmenleri hedef gösteriyor"

Eğitim Sen'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Proje okullarında 6 bini aşkın nitelikli ve deneyimli öğretmen ve eğitim yöneticisinin hak ettikleri halde 'Bakanlık takdiri' sonucunda kendi okullarına atanamaması sonucu büyük bir kaos oluşmuştur. Bakan Tekin’in tepkileri azaltmak için kullandığı ve bazı öğretmenlerin '40 yıldır aynı okulda çalıştığı' iddiası ise hem pedagojik gerçeklikten hem de eğitim mevzuatından uzak, çarpıtılmış bir ifadedir. Bu tür beyanlar, öğretmenleri hedef gösteren, kamuoyunu yanıltan bir söylemdir.

Türkiye’de öğretmenlerin yer değişikliği hizmet puanı gibi çeşitli mevzuatlarla düzenlenmektedir. Özellikle büyükşehirlerde öğretmenler ya idari gerekçelerle ya da kendi talepleriyle belli aralıklarla okul değişikliği yapmaktadır. Bir öğretmenin aynı okulda kesintisiz 40 yıl görev yapması istisnai bir durumdur ve neredeyse olanaksızdır hele ki proje okullarda en fazla 8 yıl çalışılabileceğini ya Yusuf Tekin bilmemekte ya da durum manipüle edilmektedir. Bu durumu genel bir özellik gibi göstermeye çalışmak kamuoyunu açıkça yanıltmak demektir.

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"Keyfi öğretmen tasfiyelerinin üstü örtülüyor"

'40 yıldır aynı okulda çalışan öğretmen var' söylemiyle Bakan Tekin, kamuoyuna sanki bu öğretmenler değişime direnç gösteren, iş yapmayan ya da eğitimi tıkayan unsurlar gibi yansıtmaktadır. Bu tür ifadeler, proje okullarında yaşanan keyfi öğretmen tasfiyelerinin üzerini örtmek amaçlıdır. Bakanlığın kendi takdiriyle, sendikal, siyasal ya da kişisel nedenlerle öğretmenlerin görevlerinden uzaklaştırılması, demokratik ve liyakat temelli bir kamu yönetimi anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

Proje okullarında çalışan ve MEB tarafından yeniden atamaları yapılmayan öğretmenlerin büyük çoğunluğu yıllarını eğitime adamış, binlerce öğrencinin hayatına olumlu anlamda dokunmuş, deneyimli ve birikimli eğitimcilerdir. Kamusal eğitimde asıl ihtiyaç duyulan da mesleki birikimin genç kuşaklara aktarılmasıdır.

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"Atamalar liyakat esaslı olmalı"

Eğitimde öğretmen ve eğitim yöneticilerinin seçimi, atanması ve yer değiştirmesi objektif, şeffaf ve liyakat esaslı olmalı; bugün olduğu gibi tamamen keyfi ve siyasi müdahalelerle yapılmamalıdır. Bakan Tekin’in son açıklamaları, mevcut sorunları gizlemeye yönelik olup, eğitimdeki liyakat ve adalet ilkelerini tanımamanın trajik yansımasıdır. Proje okullarında siyasal amaçlarla gerçekleştirilen tasfiyeye karşı çıkıyor, meslektaşlarımızın ve onlara sahip çıkan öğrencilerin yanında olmayı sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz."

Şehremini Anadolu Lisesi öğrencileri: Öğretmenime dokunma

İstanbul'da 1471 öğretmen yerleştirilmedi İstanbul Valiliği ise dün yaptığı yazılı açıklamada 8 bin 380 öğretmenin proje eğitimlerine atandığını söyledi. Bu sayı İstanbul'daki mevcut toplam öğretmen kadrosunun yaklaşık yüzde 1'ini, proje okullarının öğretmen kadrosunun ise yüzde 10'unu oluşturuyor. Valilik, bu okullarda görev yaptıktan sonra herhangi bir tercihine yerleştirilmeyen öğretmen sayısını 1471 olarak açıkladı. Buna göre, öğretmenler yeni okullarına, il ve ilçe içerisinde tercihleri doğrultusunda branşlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre yerleştirilecek. Valilik, öğretmenlerin "herhangi bir mağduriyetlerinin" söz konusu olmadığını da vurguladı. Proje okullarında çalışan öğretmenlerin görev süresi daha önce ortalama 15 yılı aşabiliyorken, 2020 yılındaki mevzuat değişikliğiyle süre 4 artı 4 olmak üzere sekiz yıl ile sınırlandı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü de yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “İstanbul'daki mevcut toplam öğretmen kadrosunun yaklaşık yüzde 1'i, Özel Proje ve Program Uygulayan Okullarımızdaki öğretmen kadrosunun ise yüzde 10'u kadardır. Bahse konu öğretmenlerimiz, önümüzdeki yıl tercih döneminde tekrar başvuru hakkını kullanabilecektir.”

(RT)