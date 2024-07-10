Eğitim Sen'den polis şiddetine ilişkin açıklama: Suç duyurusunda bulunacağız

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na (ÖMK) karşı dün Meclis önünde açıklama yapmak isteyen ancak polis şiddetine maruz kalan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyesi öğretmenler, TBMM Çankaya kapısındaki Meclis Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz, KESK Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin katıldığı açıklamada ilk olarak Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak konuştu.

Irmak, yürüyüşlerinin polis tarafından engellendiğini hatırlatarak konuşmasına başladı ve "Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun özü dün öğretmenlerin önüne dikilen barikatlardır” dedi.

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Polis şiddetine değinen Irmak, öğretmenlerin darp edildiğini ve biber gazı sıkılarak gözaltına alındığını söyledi ve ekledi: “Çalınmaya çalışılan bu ülkenin geleceği buna olan itirazımızı haykırmak için buradayız. Arkadaşlarımız gözaltına alındı ama yine buradayız. Eğitim emekçileri diz çökmez, biat etmez, ders verir.”

Basın açıklamasını okuyan KESK Ankara Şube Dönem Sözcüsü Mehmet Aydoğdu ise, öğretmenlere saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaklarını belirtti.

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"Bu saldırılar, yasaklamalar meşru mücadelemizden bir adım olsun geri adım attırmayacak” diyen Aydoğdu, şöyle dedi:

"Kanun teklifi öğretmenlik mesleğini değersizleştiriyor, öğretmenlerin iş güvencesini ciddi anlamda tehdit ediyor, eğitim fakültelerinden mezun olmayı ayrıntıya indirgeyip kurulacak Eğitim Akademileri üzerinden AKP kadrolarını yetiştirmeyi hedefliyor. "Öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmiyor, eğitim emekçilerinin özlük haklarını zayıflatıyor, ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiriyor. Gerçek bir meslek kanunu hazırlamak istiyorsanız, ILO ve UNESCO ortak belgesi olan; 'Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi' metnini esas alın. Bu metin dikkate alınmadan hazırlanan bir meslek kanununu kabul etmemiz mümkün değildir. "Tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik, özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan öğretmenlerin haklarını koruyacak, eşit işe eşit ücret ilkesine dayanan, adil ve kapsayıcı bir meslek kanununu hep beraber hazırlayalım. "Eğitim için, öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetliler sınıfı ve 4-B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini içerikte bir kanun hazırlayalım. Anayasal hakkımızı kullanmamızı engellemekten, sendikal ayrımcılığı derinleştiren uygulamalardan, sendikal hak ihlallerine her gün bir yenisini eklemekten vazgeçin. Bir kez daha sendikal haklarımızın, anayasal güvence altında olan temel hak ve özgürlüklerimizi kullanmamızın engellenmesini, arkadaşlarımıza şiddet uygulanmasını, darp edilerek gözaltına alınmalarını kınıyor, protesto ediyoruz."

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(RT)