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YT: Yayın Tarihi: 29.09.2026 08:16 29 Eylül 2026 08:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.09.2026 08:44 29 Eylül 2026 08:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Eğitim Sen'den okullarda artan şiddete ilişkin çağrı: Acil ve kalıcı çözüm üretilmelidir

Eğitim Sen, eğitim kurumlarında peşpeşe yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada öğrenciler ve eğitimciler için can güvenliği istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Eğitim Sen'den okullarda artan şiddete ilişkin çağrı: Acil ve kalıcı çözüm üretilmelidir
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Eğitim Sen, İstanbul, Urfa, Maraş ve Manisa’nın ardından Osmaniye’de okul saldırısı yaşandığını belirterek, bir eğitim emekçisinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

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Eğitim kurumlarında güvenlik riskinin giderek arttığını savunan Sendika, Milli Eğitim Bakanlığını öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin can güvenliğini sağlamak için acil önlem almaya çağırdı.

“Tehlikeli boyutu ortaya koymaktadır”

Açıklamada, "Bütün bu yaşananlar, eğitim kurumlarında şiddetin ve bireysel silahlanmanın ulaştığı tehlikeli boyutu açık biçimde ortaya koymaktadır" denildi.

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Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunarak, "Eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin can güvenliğini sağlama yükümlülüğünü eksiksiz yerine getirmeye" davet etti.

Sorunun yalnızca güvenlik önlemleriyle çözülemeyeceğini savunan sendika, eğitim politikalarının da gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, eğitim sendikaları, öğretmenler, veliler, öğrenciler, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki uzmanlar ile diğer eğitim bileşenlerinin bir araya getirilerek ortak çözümler üretilmesi istendi.

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Eğitim Sen, "Okulların yeniden kamusal, demokratik, güvenli ve nitelikli eğitim alanları hâline getirilmesi" çağrısında bulundu.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Eğitim Sen okul silahlı saldırı
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