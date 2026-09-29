Eğitim Sen'den okullarda artan şiddete ilişkin çağrı: Acil ve kalıcı çözüm üretilmelidir

Eğitim Sen, İstanbul, Urfa, Maraş ve Manisa’nın ardından Osmaniye’de okul saldırısı yaşandığını belirterek, bir eğitim emekçisinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Osmaniye’de okul bahçesinde silahlı saldırı: Öğretmen hayatını kaybetti

Eğitim kurumlarında güvenlik riskinin giderek arttığını savunan Sendika, Milli Eğitim Bakanlığını öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin can güvenliğini sağlamak için acil önlem almaya çağırdı.

“Tehlikeli boyutu ortaya koymaktadır”

Açıklamada, "Bütün bu yaşananlar, eğitim kurumlarında şiddetin ve bireysel silahlanmanın ulaştığı tehlikeli boyutu açık biçimde ortaya koymaktadır" denildi.

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Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunarak, "Eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin can güvenliğini sağlama yükümlülüğünü eksiksiz yerine getirmeye" davet etti.

Sorunun yalnızca güvenlik önlemleriyle çözülemeyeceğini savunan sendika, eğitim politikalarının da gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, eğitim sendikaları, öğretmenler, veliler, öğrenciler, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki uzmanlar ile diğer eğitim bileşenlerinin bir araya getirilerek ortak çözümler üretilmesi istendi.

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Eğitim Sen, "Okulların yeniden kamusal, demokratik, güvenli ve nitelikli eğitim alanları hâline getirilmesi" çağrısında bulundu.

🔴Okullarda Şiddet Artıyor, Güvenlik Riski Derinleşiyor: Yaşam Hakkı ve Güvenli Eğitim İçin Acil ve Kalıcı Çözüm Üretilmelidir!



Türkiye’de eğitim kurumları; yanlış politikalar, derinleşen toplumsal krizler ve denetimsiz bireysel silahlanmanın gölgesinde giderek ağırlaşan bir… — Eğitim Sen (@egitimsen) September 28, 2026

(FY)