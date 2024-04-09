Eğitim Sen'den MİT'in çocuk etkinliğine tepki

KESK’e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki etkinliğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“MİT’in okullarda yarışma düzenlemesi kabul edilemez, bu etkinlikten derhal vazgeçilmelidir!” başlıklı açıklamada, MİT’in 5-14 yaş arası çocuklardan “güvenlik, istihbarat ve gizli ajan” kelimelerini resimle ya da mektupla kağıda dökmelerini istediği hatırlatıldı.

MİT etkinliğinin çocuk gerçekliğine uygun olmadığını belirten Eğitim Sen, “MİT böyle bir etkinlik düzenleyeceğini Milli Eğitim Bakanlığı’na sormuş mudur? Sormamışsa bu bir sorundur. Sormuş ve MEB izin vermişse bu çok daha büyük bir sorundur” ifadelerini kullandı.

“Bu etkinlikten vazgeçilmeli”

Eğitim Sen, MİT’e söz konusu etkinlikten vazgeçmesi çağrısı yaparak şunları kaydetti:

“Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sınırları anayasa ile çizilen görev ve yetkilerini aşarak, okullarda ÇEDES ve benzeri etkinlikler üzerinden çocuklara yönelik faaliyetleri sürerken, devletin istihbarat teşkilatı MİT’in de ‘23 Nisan’ dolayısıyla ‘güvenlik’, ‘istihbarat’ ve ‘gizli ajan’ gibi çocukların zihinsel süreçlerinde olumsuz etkiler yaratabilecek bir etkinlik düzenlemesi doğru değildir.

ÇEDES Protokolüne bir dava da Eğitim Sen'den

“Diyanet ve MİT gibi kurumların kendi görev alanları dışına çıkarak, hangi gerekçeyle olursa olsun, çocuklara yönelik etkinlik ve faaliyetlerde bulunmaları kabul edilemeyeceği gibi, bu durum çocuk haklarına, çocuk psikolojisine aykırı ve pedagojik açıdan da asla doğru değildir. Böylesi bir etkinlik 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın ruhuna temelden aykırıdır. Siteden kaldırılmalı ve bu etkinlikten vazgeçilmelidir.”

(VC)