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Yayın Tarihi: 10 Haziran 2025 15:37
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2025 15:54
2 dk Okuma

Dünya Çocuk İşçiliği Günü

Eğitim Sen'den 'MESEM’ler kapatılsın' çağrısı

Eğitimciler, MESEM'lerin eğitim kurumu yerine çocukların ucuz iş gücü olarak kullanıldığı merkezlere dönüştürülmesine tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Eğitim Sen'den 'MESEM’ler kapatılsın' çağrısı
*Fotoğraf: Evrensel

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 12 Haziran, “Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü” olarak ilan edildi. Ancak çalıştırılan çocuk sayısı dünya genelinde 2020 itibarıyla 160 milyona ulaştı.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2024’te çalıştırılan çocuk sayısı 869 bin oldu. İSİG Meclisi’nin verilerine göre ise 2013-2024 yılları arasında en az 742 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2024'te bu sayı 71 olarak kayıtlara geçti.

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Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Hamdi Çalık, Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) ilişkin açıklamalarda bulunarak, bu merkezlerin kapatılmasını istedi.

'Ucuz iş gücü merkezi'

Çalık, MESEM’lerin eğitim kurumu olmaktan çıkıp çocukların ucuz iş gücü olarak görüldüğü merkezlere dönüştüğünü belirterek, “Aileler ekonomik zorunluluklarla çocuklarını bu merkezlere gönderiyor. Bazı işletmeler, paravan MESEM'ler üzerinden devlet teşvikleri alıyor. Bu durum çocuk işçiliği üzerinden kamu kaynaklarının sermayeye aktarılmasına neden oluyor” dedi.

Grafik: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG)

"MESEM’ler kapatılmalı"

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, MESEM’lere başvuruların arttığını vurgulayan Çalık, barakalarda sınıf açıldığını, öğrencilerin kontrolsüz ortamlarda çalıştırıldığını söyledi. “Bu süreç patronların insafına bırakılmış durumda. Yaşanan ölümlerin önüne geçilmesi için MESEM’lerin kapatılması gerekiyor. Mesleki eğitim bakanlık denetiminde olmalı” diye konuştu.

"Çocuklar sömürülüyor"

Çalık, MESEM uygulamasının bilimsel temelden uzak olduğunu belirterek, “Bu sistem çocuk bedeninin sömürüsüne dayanıyor. Ailelerin bilgilendirilmesi, hukuki ve fiili mücadele gerekiyor. Amacımız çocukların özgür bir ortamda eğitim görmesi” ifadelerini kullandı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
MESEM çocuk işçi dünya çocuk işçiliğiyle mücadele günü uluslararası çalışma örgütü
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