Eğitim Sen'den 'MESEM’ler kapatılsın' çağrısı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 12 Haziran, “Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü” olarak ilan edildi. Ancak çalıştırılan çocuk sayısı dünya genelinde 2020 itibarıyla 160 milyona ulaştı.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2024’te çalıştırılan çocuk sayısı 869 bin oldu. İSİG Meclisi’nin verilerine göre ise 2013-2024 yılları arasında en az 742 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2024'te bu sayı 71 olarak kayıtlara geçti.

"ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELEYE" Çocuk işçiliği: Bilinçli sistematik ucuz emek sömürüsü

Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Hamdi Çalık, Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) ilişkin açıklamalarda bulunarak, bu merkezlerin kapatılmasını istedi.

'Ucuz iş gücü merkezi'

Çalık, MESEM’lerin eğitim kurumu olmaktan çıkıp çocukların ucuz iş gücü olarak görüldüğü merkezlere dönüştüğünü belirterek, “Aileler ekonomik zorunluluklarla çocuklarını bu merkezlere gönderiyor. Bazı işletmeler, paravan MESEM'ler üzerinden devlet teşvikleri alıyor. Bu durum çocuk işçiliği üzerinden kamu kaynaklarının sermayeye aktarılmasına neden oluyor” dedi.

Grafik: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG)

"MESEM’ler kapatılmalı"

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, MESEM’lere başvuruların arttığını vurgulayan Çalık, barakalarda sınıf açıldığını, öğrencilerin kontrolsüz ortamlarda çalıştırıldığını söyledi. “Bu süreç patronların insafına bırakılmış durumda. Yaşanan ölümlerin önüne geçilmesi için MESEM’lerin kapatılması gerekiyor. Mesleki eğitim bakanlık denetiminde olmalı” diye konuştu.

"Çocuklar sömürülüyor"

Çalık, MESEM uygulamasının bilimsel temelden uzak olduğunu belirterek, “Bu sistem çocuk bedeninin sömürüsüne dayanıyor. Ailelerin bilgilendirilmesi, hukuki ve fiili mücadele gerekiyor. Amacımız çocukların özgür bir ortamda eğitim görmesi” ifadelerini kullandı.

(AB)