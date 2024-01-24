Eğitim Sen'den Kadir Has Üniversitesi'nde eylem: Laikliği savunuyoruz

Kadir Has Üniversitesi, öğrencilerle yaşadığı “ibadethane” tartışması nedeniyle hedef gösterilen Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Z. G. S. İle sözleşme yenilemeyeceğini ima etti.

Sosyal medyada akademisyenin görevine üniversite tarafından son verildiği paylaşıldı. Ancak bianet’in Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) İstanbul Üniversiteler Şubesi’nden edindiği bilgiye göre; üniversite, akademisyen Z. G. S'ye herhangi bir tebliğde bulunmadı ve şu an görevine devam ediyor.

Üniversitenin bahar döneminde sözleşme yenilememesine karşı, Eğitim Sen ise yarın (25 Ocak) Kadir Has Üniversitesi’nde “Laikliği savunuyoruz, iş güvencesi istiyoruz” sloganıyla açıklama yapacak.

Kadir Has'ta 'ibadethane' tartışması: Üniversite inceleme başlattı

Ne olmuştu?

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Z. G. S., bir ay önce odasının önüne bırakılan ayakkabılardan rahatsız olduğunu belirterek öğrencileri uyarmıştı.

Akademisyenin, öğrencilerle yaşadığı gerginlik sosyal medyaya yansımıştı.

Akademisyen, öğrencilere “Burası ibadethane, seccadenizin üzerine basmıyorum. Kapımın önünde 18 tane ayakkabı, 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar var. Burası herkesin ibadethanesi, Hristiyanlar da Budistler de burada ibadetlerini gerçekleştirebilir, burası mescit değil. Odamın kapısının önüne ayakkabı bırakamazsın bunun için ayakkabılık var. Okulun kuralları herkes için var, kapıdan çıkınca kokan ayakkabılarınızı görmek zorunda değilim” demişti.

Tartışmayı kayda alan öğrenci olduğu tahmin edilen kişi ise akademisyene “Kamuya açık alanda ses ve görüntü kaydı alıyorum kendi okulumda. Mahkemede aleyhine delil olarak bu görüntüleri kullanacağım. Bu oda benim seccadem, buraya ayakkabı ile girilemez, kadın ve erkeğin ibadethanesi ayrıdır. Namazın içinde altı farzdan biri temizliği şart koşar. İnsanın namaz kıldığı yerin temiz olması gerekir” diye yanıt vermişti.

Öğrencilerle yaşadığı “ibadethane” tartışmasının ardından TÜGVA tarafından sosyal medyada hedef gösterilmişti.

Olaydan bir gün sonra emniyete ifade vermek üzere çağrılan akademisyen hakkında üniversite yönetimi de soruşturma başlattığını duyurmuştu.

(RT)