Eğitim Sen'den ‘Esat Oktay Yıldıran’ açıklaması: İşkencecinin ismi okula verilemez

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) İzmir 5 Nolu Şube, İzmir’in Buca ilçesindeki bir ilkokula, Esat Oktay Yıldıran'ın isminin verilmesine tepki gösterdi.

Tepkilere rağmen İzmir Valiliğin Buca ile özdeşleşmiş okul isimlerini değiştirmeye devam ettiği belirtilen açıklamada “Esat Oktay Yıldıran, 12 Eylül darbesinden sonra Diyarbakır Cezaevi’nde müdür olarak görev yapmış, görevi sırasında 60’a yakın insanın ölmesine neden olmuş bir işkencecidir. Böyle bir işkencecinin adının bir eğitim kurumuna verilmesi kabul edilemez,” dendi.

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"Kabul edilemez"

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube’nin açıklaması şöyle:

“1959 yılında kurulan Belenbaşı Köyü İlkokulu’nun adı 1980’li yılların işkenceci isimlerinden Esat Oktay Yıldıran İlkokulu olarak değiştirilmiştir. 12 Eylül darbesinin simgelerinden biri olan Diyarbakır Cezaevi komutanlığı görevini yapan işkenceci Esat Oktay Yıldıran’ın adının bir eğitim kurumuna verilmesi kabul edilemez.

“AKP iktidarı vatandaşın tepkisi sonucu, bu işkencecinin adını parktaki anıttan silmiştir. 2010 yılında AKP’li Fatih Belediyesi, Fatih Şehitler Parkı’ndaki anıttan Esat Oktay Yıldıran adını sökmüştü. AKP iktidarı, 2010 yılında adını parktan sildiği işkencecinin adını şimdi bir eğitim kurumuna veriyor. Eğitim Sen olarak bir eğitim kurumuna, yaptığı işkencelerle tanınan, onlarca insanın ölümüne neden olan birinin adının verilmesini kınıyoruz. Bu ayıbın bir an önce düzeltilmesi ve İzmir Valiliği tarafından yapılan bu isim değişikliğinden derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz."

Tepkiler

İsim değişikliğine birçok siyasetçi ve hak savunucusu da sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Korur Fincancı: "Cezasızlığın da ötesine geçip işkencecileri ödüllendiren bir aşamaya taşıdıkları bir dönemde yaşamanın, hafızanın nisyan ile malüllüğünden kurtulamamanın utancı hepimizindir!"

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin: "Bir insanlık suçlusu Esat Oktay Yıldıran! Geldiğimiz nokta Kürde şiddetin, işkencenin meşrulaştırılmasıdır. Bir zamanlar ‘Biz farklıyız’ diyenler siz ta kendisisiniz o devletin."



Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu: "Bu nasıl bir skandal? İnsanlığa karşı korkunç suçlar işleyen bir işkenceci başının adını okula vermişler! Bu suçtur! Öğrencilerin onun gibi olmasını mı istiyorsunuz?"



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: "Kürt sorunu nedir diyorsanız; 12 Eylül Askeri Darbesinden sonra Diyarbakır Cezaevinde binlerce kişinin işkence görmesinden sorumlu olan Esat Oktay Yıldıran'ın adının, 40 yıl sonra İzmir'de bir okula verilmesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, bir kez daha halkımıza gerçek yüzünü göstermiş oldu."



DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: "Cumhur ittifakı nedir? İşkenceci Esat Oktay Yıldıran’ın isminin bir okula törenle verilmesi, kimsenin biz ne yapıyoruz acaba diye sor(a)mamasıdır."



Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya: "12 Eylül Darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi'nde İç Güvenlik Komutanı olarak görev yapan işkenceci komutan Esat Oktay’ın isminin İzmir’de bir okula verilmiş olması AKP’nin geldiği hazin sonu ifade eder."

Esat Oktay Yıldıran kimdir?

(TY)