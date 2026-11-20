Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de çocukların yaşam, eğitim, sağlık ve sosyal koruma haklarının ihlal edildiğini belirtti.

Çocuk işçiliğinin Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) aracılığıyla yaygınlaştırıldığını savunan sendika, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre bu kapsamda çalışan 37 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eğitim Sen, çocukların şiddet, istismar ve sömürüden korunmasını, okullarda ücretsiz yemek verilmesini ve anadilde eğitim hakkının güvence altına alınmasını istedi.

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"Çocuk işçiliği mesleki eğitim adı altında meşrulaştırılıyor"

MESEM ve mesleki ortaokul uygulamalarının çocukları haftanın büyük bölümünde düşük ücretlerle çalışmaya yönlendirdiğini belirten sendika, eğitim hakkının ikinci plana itildiğini vurguladı.

MESEM kapsamındaki çocukların denetimsiz ve tehlikeli işlerde çalıştırıldığına dikkat çeken Eğitim Sen, MEB verilerine göre 37 çocuğun çalışırken hayatını kaybettiğini, yüzlerce çocuğun da iş kazası geçirdiğini aktardı. Sendika, bütün kazaların kayıt altına alınmaması nedeniyle verilerin gerçek tabloyu yansıtmadığını ifade etti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerinin de çocuk iş cinayetlerindeki artışı ortaya koyduğunu ifade eden Eğitim Sen, "Çocuk işçiliğinin devlet eliyle meşrulaştırılması anlamı taşıyan bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir" çağrısında bulundu.

Okullarda ücretsiz yemek talebi

Derinleşen yoksulluk ve yüksek gıda fiyatlarının çocukların yeterli beslenmesini engellediğini belirten Eğitim Sen, sağlıklı beslenmenin sosyal yardım değil, devletin sağlamakla yükümlü olduğu temel bir hak olduğunu vurguladı.

Yetersiz beslenmenin çocuklarda fiziksel ve zihinsel gelişim sorunlarına, dikkat eksikliğine ve öğrenme güçlüğüne yol açabileceğine dikkat çeken sendika, eğitimde eşitliğin sağlanması için okullarda ücretsiz bir öğün sağlıklı yemek ve temiz su verilmesini istedi.

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Anadilde eğitim hakkına dikkat çekti

Eğitim Sen, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 17, 29 ve 30. maddelerine koyduğu çekincelerin, farklı anadillere sahip çocukların eğitim ve kültürel kimlik haklarını sınırlandırdığını dile getirdi.

Mülteci çocukların ve farklı kültürel kimliklere sahip öğrencilerin eğitimde ayrımcılığa maruz kaldığını ifade eden sendika, bilimsel ve laik eğitim ilkelerinden uzaklaşılmasının da nitelikli eğitime erişimi olumsuz etkilediğini savundu.

Çocuk yaşta zorla evlilikler, cinsel istismar, çocuk işçiliği ve çocuklara yönelik tutuklamaların sürdüğüne dikkat çeken Eğitim Sen, Türkiye'nin sözleşmeye koyduğu çekinceleri kaldırmasını ve "çocuğun üstün yararı" ilkesini esas alan kamusal politikaları hayata geçirmesini istedi.

(NÖ)