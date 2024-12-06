Eğitim Sen: Cinsiyetçi söylemleri nedeni ile Patnos Fen Lisesi müdürü görevden alınmalı

Patnos Fen Lisesi Müdürü M. Akif Dadaş’ın, hamile bir öğretmene “Nasıl hamile kalırsın?” diyerek kullandığı cinsiyetçi ifadeler ve voleybol oynayan kız öğrencileri “iffetsizlikle” suçlayan söylemlerine dair açıklama yapan Eğitim Sen, müdürün görevden alınmasını talep etti.

Müdürün, hamile bir öğretmene ve kız öğrencilere yönelik kullandığı ifadeler, kadınların hem çalışma hayatında hem de eğitimde karşılaştığı ayrımcılığın somut bir örneği olarak görülüyor.

Eğitim Sen açıklamasında şöyle denildi:

“Özellikle kız öğrencilerin spor gibi sosyal etkinliklerde bulunmasını “iffetsizlik” olarak niteleyen bu tutum, kadını toplumsal yaşamdan dışlamayı hedefleyen ataerkil bir zihniyetin yansımasıdır.

“Bu tür söylemler sadece bireysel bir sorun değil, eğitim sisteminde yerleşmiş cinsiyetçi bakış açısının ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalık eksikliğinin sonucudur. Eğitim kurumlarının yöneticilerinin bu tür söylemlerde bulunması, genç bireylerin eşitlik ve özgürlük gibi değerlerle yetiştirilmesine doğrudan zarar vermektedir.”

“Son yıllarda eğitimde artan cinsiyetçi söylemlerin, liyakatsiz atamalardan ve eğitim kurumlarının siyasallaşmasından kaynaklandığı sıkça dile getirilmektedir. Eğitim yöneticilerinin liyakate dayanmayan ve ideolojik temelli atamalarla göreve gelmesi, bu tür ayrımcı yaklaşımların yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Ayrıca cinsiyetçi davranışlara karşı caydırıcı mekanizmaların yetersizliği, bu tür sorunların artarak devam etmesine yol açmaktadır.”

“Patnos Fen Lisesi’nde yaşanan bu olay, eğitimin bilimsellikten uzaklaştırıldığını ve demokratik yönetim anlayışının eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır.”

Derhal İnceleme ve Soruşturma Başlatılmalı

“Eğitimde cinsiyetçi ve ayrımcı tutumlara karşı daha etkili adımlar atılması gerektiği açıktır. Bu olayda, Patnos Fen Lisesi Müdürü hakkında derhal adli ve idari bir inceleme başlatılmalı ve görevden alınması sağlanmalıdır. Eğitim kurumları, bireyleri ayrımcılığa uğratan ya da toplumsal baskı uygulayan değil, eşitlik, özgürlük ve saygının öğrenildiği yerler olmalıdır.”

(EMK)