YT: Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:30
 SG: Son Güncelleme: 18.12.2025 16:01
Okuma Okuma:  2 dakika

Eğitim İzleme Raporu verileri bize ne söylüyor?

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) Eğitim İzleme Raporu 2025'in bulgularının ERG Politika Analisti Kayıhan Kesbiç ile birlikte ele alınacağı çevrimiçi bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Eğitim İzleme Raporu verileri bize ne söylüyor?
Fotoğraf: Eğitim İzleme Raporu 2025 kapağı / Tasarım: Mert Tügen

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) 2007 yılından bu yana eğitim alanında yaşanan gelişmeleri izleyerek kamuoyuyla paylaştığı Eğitim İzleme Raporları, Türkiye’de eğitimin durumuna dair önemli bir izleme ve değerlendirme çerçevesi sunuyor. Bu sene hazırlanan rapor ise çocukların ve eğitimin, afetlerden ekonomik krize, zorunlu göçten dijital dönüşüme uzanan çoklu krizler karşısında nasıl etkilendiğini ve bu süreçte derinleşen eşitsizlikleri gözler önüne seriyor.

"Suriyeli öğrenciler okullarda 'geri dön' baskısına maruz kalıyor"
EĞİTİM İZLEME RAPORU 2025
"Suriyeli öğrenciler okullarda 'geri dön' baskısına maruz kalıyor"
3 Aralık 2025

Eğitim hakkına ilişkin temel sorunlar neler?

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) bu kapsamda, Eğitim İzleme Raporu 2025 bulgularının değerlendireceği bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Toplantıda raporun öne çıkan verileri ve çocukların eğitim hakkı açısından ortaya çıkan temel sorunlar, ERG Politika Analisti Kayıhan Kesbiç ile birlikte ele alınacak.

Toplantı Avrupa Birliği’nin eş finansman desteğiyle yürütülen “Çocuklar için Hesap Verebilirlik, Haklar için Savunuculuk (ACAR)” Projesi kapsamında; UNICEF ile kurulan stratejik ortaklık çerçevesinde hayata geçirilen “Çocuk Hakları Alanında Çalışan STÖ’lerin İzleme, Raporlama ve Savunuculuk Kapasitelerinin Artırılması Projesi” kapsamında düzenlenenecek.

"15-17 yaş grubundaki her 4 çocuktan 1'i çalıştırılıyor"
EĞİTİM İZLEME RAPORU 2025
"15-17 yaş grubundaki her 4 çocuktan 1'i çalıştırılıyor"
2 Aralık 2025

23 Aralık Salı günü saat 14.00–15.00 arasında çevrimiçi yapılacak toplantıya kayıt için buradan ulaşabilirsiniz. 

(NÖ)

ERG eğitim izleme raporu STGM eğitim hakkı Eğitim Reformu Girişimi Sivil toplum çocuk hakları
