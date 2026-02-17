ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 17.02.2026 10:58
 SG: Son Güncelleme: 17.02.2026 11:23
Eğitim-İş'ten eylem kararı: Öğretmenlerimiz Ramazan etkinliklerinin parçası olmayacak

Eğitim-İş, MEB’in Ramazan ayı boyunca okullarda dini etkinlikler düzenleme kararına dava açacaklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ramazan ayı boyunca okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde dini içerikli etkinlikler düzenlenme kararına tepki gösterdi. Sendika, uygulamanın Anayasa’ya, Milli Eğitim Temel Kanunu’na, eğitim bilimine ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu savundu.

"Öğrenci ve öğretmenler 'gönüllülük' adı altında fişlenecek"
16 Şubat 2026
16 Şubat 2026

Yazılı açıklamada, Anayasa’nın başlangıç hükümleri ile 24 ve 42. maddelerine atıf yapılarak, devletin bireyin vicdan ve inanç özgürlüğüne müdahale edemeyeceği vurgulandı. Açıklamada, “Kamusal eğitim dini ajandayla şekillendirilemez." ifadeleri yer aldı.

Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ayrımcılığı yasaklayan hükümlerine de dikkat çekilen açıklamada, çocukların ailelerinin inançları nedeniyle baskı veya ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiği ifade edildi.

“Pedagojik riskler var”

Sendika, çoğunluğun dini pratiğinin “birleştirici değer” olarak sunulmasının pedagojik açıdan sakıncalı olabileceğini savundu. Açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı:

  • Farklı inançlara sahip öğrenciler dışlanma riski yaşayabilir.

  • Oruç tutmayan öğrenciler akran baskısıyla karşılaşabilir.

  • Etkinliklerin raporlanması ve kayıt altına alınması ayrımcılık algısı oluşturabilir.

Özellikle pansiyonlu okullarda yemek düzeni ve ortak yaşam kuralları nedeniyle hassasiyet oluşabileceği belirtilerek, hiçbir öğrencinin dolaylı bir tercihe zorlanmaması gerektiği ifade edildi.

“Gerçek eğitim sorunları gölgelememeli”

Eğitim-İş açıklamasında, öğretmen maaşları, atama bekleyen öğretmenler ve okullarda ücretsiz öğün eksikliği gibi temel sorunlara da dikkat çekildi. Dini içerikli etkinliklerin eğitimdeki yapısal problemlerin önüne geçirilmesinin doğru olmadığı savunuldu.

Hukuki süreç ve eylem kararı

Sendika, söz konusu uygulamaya karşı hukuki süreci başlatacaklarını duyurdu. Ayrıca üye öğretmenler için mesleki etik ve anayasal sorumluluk çerçevesinde hareket edilmesi gerektiği belirtilerek, etkinliklere katılmama yönünde eylem kararı alınacağı ifade edildi.

(NÖ)

