Eğitim-İş: Norm fazlası öğretmenlerin resen atamaları durduruldu

“Proje okullar”da görevli öğretmenlerin “sürgün” edilmesine yol açan müdahaleye karşı çıkan öğrencilerin dinmeyen isyanı, Milli Eğitim Bakanlığı’nı (MEB) adım atmaya zorladı.

Eğitim-İş, Nisan 2025 Norm Fazlası Öğretmen Atama Takvimi’ne açtığı dava ve yaptığı çağrının karşılık bulduğunu belirterek, MEB’in norm fazlası resen atamaları durdurduğunu açıkladı.

“MEB, norm fazlası durumundaki öğretmenleri, hak kaybı ve mağduriyetlere yol açacağından, tercihlerinin dışında resen atamaya tabi kılmamalıdır” diyen Eğitim-İş, resen atamalar durdurulmuş olsa da MEB’in benzer bir takvimi işletmesi ihtimaline karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

MEB yetkilileri tarafından “bir nedenle istihdam alanı daralanlar” şeklinde tanımlanıyor. Örneğin, bir dersin haftalık saatinin azaltılması, o branştaki öğretmenlerden birinin norm fazlası olmasına yol açabilir. Bu durumda, “hizmet puanı en az olandan başlamak üzere” öğretmenler norm kadro fazlası olarak belirleniyor.

Çeşitli kentlerde, eğitim dünyasında “proje okullar” olarak bilinen, orta öğrenim okullarında çalışan 20 bini aşkın öğretmenin, görev yerleri 8 Nisan’da “norm kadro” gerekçesiyle değiştirilmiş ve atamalar öğretmenler, öğrenciler, veliler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Türkiye’nin birçok ilindeki okullarda protesto eylemleri gerçekleşirken sendikalar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde açıklamalar yapmıştı.

Bakan Yusuf Tekin Türkiye genelinde 38 bin öğretmenin görev süresinin dolduğunu ve yüzde 80'inin görev süresinin uzatıldığını belirtmişti. 14 Nisan'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, yaklaşık 6 bin öğretmenin görev süresinin uzatılmadığını söylemişti.

"Proje Okul" nedir?

Milli Eğitim Bakanlığının 2014'te başlattığı uygulamayla “başarılı” ve “seçkin” liselerin özel bir statüye alınarak, daha esnek ve özgün programlarla "proje geliştiren kurumlar" hâline getirilmeleri amaçlanmıştı. Ancak uygulamada birçok sorun ortaya çıktı.

Türkiye’de yaklaşık 300'den fazla proje okul var. Özellikle fen liseleri, anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve bazı meslek liseleri bu kapsama alınmıştı. MEB her yıl yeni okulları bu listeye ekleyebiliyor.

Ancak uygulamada proje geliştirmesi beklenen okulların merkezi denetime bağımlılığı arttı. Esnek yönetimle yenilikçiliğe yönelmesi beklenen okullar öğretmenlerin keyfî tayin işlemleriyle huzursuzluğa sevkedilirken başarıyı çoğaltma iddiası öğrenci ve mezunların sisteme isyanına yol açtı.