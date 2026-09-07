Eğitim-İş: Bir öğrencinin okul masrafı 81 bin lirayı aşıyor

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin okul masraflarına ilişkin araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre kırtasiye, giyim ve diğer temel ihtiyaçlarla birlikte bir öğrencinin okula başlaması için gereken en düşük harcama 28 bin lirayı aşıyor.

Ulaşım için okul servisi kullanılması durumunda ise ailelerin karşılaması gereken tutar 81 bin liranın üzerine çıkıyor.

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En düşük maliyet bir asgari ücreti geçti

2026 yılı için net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş.

Buna göre bir öğrencinin yalnızca temel okul ihtiyaçlarının karşılanması için gereken en düşük tutar, bir aylık asgari ücret seviyesine ulaşmış durumda.

Servis kullanılan durumda 81 bin lirayı aşan maliyet ise yaklaşık üç aylık net asgari ücrete karşılık geliyor.

Bu hesaplamaya göre asgari ücretle yaşayan ve çocuğu için servis kullanmak zorunda olan bir aile, başka hiçbir harcama yapmasa dahi yaklaşık üç aylık gelirini okul masraflarına ayırmak zorunda.

Birden fazla çocuğu eğitim gören hanelerde ise maliyet her öğrenciyle birlikte artıyor.

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Eğitim giderleri aile bütçesinde büyüyor

Okula erişimin maliyeti yalnızca kırtasiye alışverişinden oluşmuyor. Öğrencilerin okula devam edebilmesi için giyim, ulaşım ve eğitim süresince ortaya çıkan diğer zorunlu ihtiyaçların da karşılanması gerekiyor.

Eğitim-İş’in araştırmasının ortaya koyduğu rakamlar, ücretsiz ve kamusal eğitim hakkının yanında ailelerin karşılamak zorunda kaldığı harcamaların ulaştığı boyutu da gösteriyor.

Sendika daha önce de ekonomik koşullar nedeniyle öğrencilerin beslenme ihtiyacının aileler tarafından karşılanmasının giderek zorlaştığına dikkat çekmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı’na okullarda bir öğün ücretsiz yemek sağlanması çağrısı yapmıştı. Eğitim-İş, yoksulluğun derinleşmesiyle okula boş beslenme çantasıyla giden çocukların sayısının arttığını belirtmişti.

(NÖ)