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Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 16:21
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2024 16:21
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Eğirdir Gölü'nü kurtarmak için 9 maddelik eylem planı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Isparta'daki gölün temizliği için kıyıda ve suda temizlik, oksijen seviyesinin artırılması, dip çamuru temizliği ve su takviyesi gibi adımlar atacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Eğirdir Gölü'nü kurtarmak için 9 maddelik eylem planı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinden adını alan ve yüzyıllardır Isparta il merkezi, Eğirdir, Yalvaç, Senirkent, Gelendost ilçelerine hem içme suyu hem de tarımsal sulama suyu sağlayan Eğirdir Gölü'nün son durumu, havadan görüntülendi.

Son yıllarda su seviyesini hızla kaybeden ve bazı bölgelerde kıyıdan 1 kilometreyi aşan kuraklık belirtileri gösteren gölün en büyük sorunları arasında, yıllarca çevresindeki yerleşim merkezlerinden gelen kanalizasyon, sanayi atıkları ve zirai kimyasal maddelerin göle bırakılması, yanlış sulama yöntemleri ve gölü besleyen nehirler üzerine yapılan baraj ve göletler yer alıyor.

Göl, ayrıca etrafındaki taş ocakları ve içerisine bırakılan istilacı balık türleri gibi pek çok sorunla da uzun süredir mücadele ediyor.

Eylem planı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün yaptığı açıklamayla Eğirdir Gölü için hazırlanan eylem planını duyurdu.

Göl, "kesin korunacak hassas alan" statüsünde de olduğu için, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü öncülüğünde, çeşitli kurumlar ve bilim insanlarıyla işbirliği yapılarak acil müdahale çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda, göl yüzeyindeki algler ve ölü sucul bitkiler özel ekipmanlarla temizlenecek, dip çamuru ise bilimsel yöntemlerle kaldırılacak. Ayrıca, gölün su kalitesini artırmak amacıyla su takviyesi süreçleri yeniden düzenlenecek ve oksijen seviyesini yükseltmek için sucul bitki temizliği yapılacak.

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bilim insanlarımızla çalışarak yol haritamızı belirledik ve acil adımlar atmaya başladık. Eğirdir Gölü'ne can suyu verecek eylem planımızı hayata geçireceğiz," ifadelerini kullandı. (TY)

eğirdir gölü murat kurum Türkiye'de kuraklık tehlikesi iklim krizi sulak alanlardaki kirlilik
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