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YT: Yayın Tarihi: 17.10.2026 11:23 17 Ekim 2026 11:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.10.2026 16:27 17 Ekim 2026 16:27
Okuma Okuma:  2 dakika

Ege Üniversitesi’nde polis baskınıyla toplanan yaklaşık 200 köpek nereye götürüldü?

Bornova Belediyesi ekipleri, Ege Üniversitesi kampüsünde öğrenciler ve hayvan hakları aktivistleri tarafından bakılan yaklaşık 200 köpeği polis ablukasıyla topladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ege Üniversitesi’nde polis baskınıyla toplanan yaklaşık 200 köpek nereye götürüldü?
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İzmir’de Ege Üniversitesi kampüsünde öğrenciler ile Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu’nun bakımını üstlendiği yaklaşık 200 köpek, gece saatlerinde Bornova Belediyesi ekipleri tarafından toplatıldı.

Belediye ekipleri kampüse çevik kuvvet polisleri eşliğinde girdi. Köpeklerin götürülmesine karşı çıkan öğrencilerle ekipler arasında arbede yaşandı.

Hayvanların toplatıldığını öğrenen akademisyenler de kampüse gelerek öğrencilere katıldı. Polis, müdahaleyi engellemeye çalışan öğrencilere biber gazı sıktı.

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“Işıklar karartıldı”

Olay sırasında kampüste bulunan bir hayvan hakları savunucusu, operasyon sırasında ışıkların kapatıldığını ve köpeklerin nereye götürüldüğünü bilmediklerini söyledi.

Gazete Yenigün’e konuşan hayvan hakları savunucusu, “Işıklar karartıldı. Şu an arka tarafta gerçekten nelerin olduğunu hiç bilmiyoruz” dedi. Polislerin kendilerine barikat kurduğunu ve köpekleri götürmelerine engel olmaya çalışanlara müdahale ettiğini söyledi.

Bir başka yurttaş ise toplama işleminin aniden başladığını, öğrencilerin ve akademisyenlerin alanda toplandığını anlattı.

Köpeklerin zorla araçlara bindirildiğini öne süren yurttaş, “Buradaki köpeklerimize gözümüz gibi bakıyoruz. Aylardır ve bir anda gece baskınıyla geliyorlar” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 200 köpeğin hangi barınağa ya da tesise götürüldüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Ege Üniversitesi köpek katliamı
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