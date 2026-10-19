Ege Üniversitesi'nde köpeklerin toplatılmasına tepki: "Her birini geri getireceğiz"

İzmir'de Ege Üniversitesi öğrencileri, kamspüteki yaşam alanında yaşayan köpeklerin 17 Ekim gecesi polis baskınıyla toplanılmasına karşı yürüyüş düzenledi.

Üniversitenin 1 No'lu Yemekhanesi önünde bir araya gelen öğrenciler, "Patili dostlarımızı kanlı barınaklarınıza bırakmayacağız" pankartıyla şenlik alanına yürüdü. Yürüyüş boyunca üniversite yönetimine ve siyasi iktidara yönelik sloganlar atıldı.

Şenlik alanında öğrenciler adına basın açıklamasını Nisa Çelik okudu.

Çelik, köpeklerin götürüldüğü yaşam alanının 2022 yılında rektörlük kararıyla Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu'na tahsis edildiğini hatırlattı, köpeklerin beslenme ve tedavi ihtiyaçlarının öğrenciler tarafından karşılandığını söyledi.

Ege Üniversitesi’nde polis baskınıyla toplanan yaklaşık 200 köpek nereye götürüldü?

'Arkadaşlarımız darbedildi, biber gazına maruz bırakıldı'

Köpeklerin toplatıldığı gece kampüsün çevik kuvvet polisleri tarafından kuşatıldığını belirten Çelik, hayvanları korumak için yaşam alanında bekleyen öğrencilere polis müdahalesinde bulunulduğunu söyledi.

Çelik, "Köpeklerini korumak için orada bekleyen arkadaşlarımız darp edildi, yerlerde sürüklendi, biber gazıyla bastırıldı. Kendi kampüsünde, kendi emeğini ve patili dostlarını savunan öğrencilere suçlu muamelesi yapıldı. Polis şiddetini kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımıza el kaldıranlar bunun hesabını verecek" dedi.

Müdahale kararının sorumluluğunun açıklığa kavuşturulmasını isteyen Çelik, Bornova Belediyesinin kararın kendilerine ait olmadığını açıkladığını, üniversite yönetiminin ise kaymakamlığı işaret ettiğini belirtti.

"Polisi kampüse kim çağırdı?" diye soran Çelik, üniversite yönetimini öğrencilerin güvenliğini sağlamak yerine polis müdahalesine yol açmakla eleştirdi.

'Kampüsten götürülen diğer köpekler nerede?'

Üniversite yönetiminin köpeklerin öğrencilere ve akademisyenlere saldırdığı gerekçesiyle toplatma kararı aldığını aktaran Çelik, bu açıklamaya tepki gösterdi.

Rektör Musa Alcı'nın 12 Aralık 2025'te yayımlanan atama kararıyla göreve getirildiğini hatırlatan Çelik, üniversite yönetiminin öğrencilerin ve akademisyenlerin görüşünü almadan karar verdiğini savundu.

Bornova Belediyesinin kendi tesislerinde 83 köpek bulunduğunu açıkladığını belirten Çelik, kampüsten götürülen köpeklerin sayısının daha fazla olduğunu ileri sürdü.

Çelik, "Geri kalanlar nerede? Hangi barınakta, hangi koşullarda tutuluyorlar? Kaç tanesi hâlâ hayatta?" diye sordu.

Öğrencilere tahsis edilen yaşam alanının yeniden güvence altına alınmasını isteyen Çelik, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Çelik, "Bize tahsis edilen alan geri alınamaz. O alanı okulumuza yeniden ve güvenceli biçimde teslim edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Köpeklerimizin her biri kampüse, yaşam alanına geri dönecek" dedi.

(NÖ)