Ege Üniversitesi Hastanesi çalışanları iş bıraktı

Ege Üniversitesi Hastanesi’nde görevli sağlık emekçileri, teşvik ek ödemelerindeki adaletsizliğe karşı iki günlük iş bırakma eylemine başladı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Ege Sendikalar Platformu, bugün hastane poliklinikleri önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Memur sefalete yine mahkûm” yazılı pankartın açıldığı eylemde, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Sefalete teslim olmayacağız” ve “Teşvik yoksa hizmet yok” sloganları atıldı.

İzmir’deki sivil toplum örgütü temsilcilerinin de destek verdiği açıklamada konuşan Genç Sağlık Sendikası Temsilcisi Veysel Beyazıt, sağlık çalışanlarının ağır koşullar altında görev yaptığını vurguladı.

“Finansal sıkıntının sebebi biz değiliz”

Beyazıt, yıllar içinde kaybettikleri özlük hakları için meydanlarda olduklarını, teşvik ödemelerinin yetersiz ve adaletsiz olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Tüm üniversitelerde finansal sıkıntılar varken, Ege’de bunun tüm yükünün çalışanlara yüklenmesine itiraz ediyoruz. Hastanemizin finansal sorunlarının sebebi olmadığımız gibi çözüm noktası da değiliz. Diğer üniversitelerde herkes yüksek teşvikler alırken hakkımızın yerde süründürülmesine itiraz ediyoruz.

“Kısacası bu ödemeler teşvik değil, zulümdür. Bunları bize layık görenler de bu zulme ortak olmamalı. Dün olduğu gibi bugün de aynı performansla çalışıp hizmet üretiyorken, gelirlerimiz düşüyorsa sorumlusu biz değil, yönetemeyenlerdir. Hastaneyi mali krizden kurtarmak bizlerden kesinti yapmakla olmaz.”

“Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz”

Sağlık emekçilerinin uzun süredir seslerini duyurmaya çalıştığını söyleyen Beyazıt, mücadelenin süreceğini şu sözlerle ifade etti:

“Üçüncü basamak bir hastanede zorlu çalışma koşulları ile çalışıyor, emeğimizin alın terimizin karşılığını istiyoruz. Yoksulluk sınırı altında kalan ve her kaleminden vergi kesilen parça parça aldığımız ödemelerimizle geçinemiyoruz. Sadaka değil alın terimizin ve emeğimizin karşılığı olan teşvik ödememizi istiyoruz.

“Diğer üniversite hastanelerinde görev yapan arkadaşlarımıza aynı yönetmelikle nasıl daha adaletli teşvik verilebiliyorsa aynı ücretleri almayı talep ediyoruz. Bu hastanede hizmeti biz üretiyoruz ve hak ettiğimiz teşvik ödemesini alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Açıklamanın ardından çalışanlar hastane başhekimliğine yürüdü.

(VC)