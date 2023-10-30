Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü 2. Uluslararası Felsefe Sempozyumu: Doğanın Ardından

Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünün düzenlediği, 2. Uluslararası Felsefe Sempozyumu "Doğanın Ardından", 3-4 Kasım 2023 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilecek.



Sempozyum doğa felsefesini bir metafizik olarak gören geleneksel kavrayışa karşı, felsefi sorgulamanın doğa konusundaki bilimsel, kültürel, ahlaki, politik, sosyal ve ekonomik tartışmaları nasıl zenginleştirebileceğini keşfetmek amacıyla düzenleniyor.



Bu kapsamda ele alınacak temel sorular arasında doğa felsefesinin günümüz düşünce parametreleri içinde yeniden nasıl tanımlanabileceği; insan-kültür-doğa ayrımının ötesinde bir doğa felsefesinin mümkün olup olmadığı; insan ve doğa arasındaki iktidar ilişkilerinin temelleri ve sınırları; doğaya ilişkin felsefi sorgulamanın çağdaş ekoloji tartışmalarına katkısı yer alıyor.





Çevrimiçi (online) olarak gerçekleşecek “Doğanın Ardından” sempozyumu, dünya genelinde izleyicilerin katılımına açık olacak; eş zamanlı olarak Türkçe ve İngilizce simultane çeviri hizmeti sunulacak.



Zoom üzerinden katılımın mümkün olduğu oturumlar, canlı olarak Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün Youtube kanalı üzerinden izlenebilecek.



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