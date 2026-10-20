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YT: Yayın Tarihi: 20.10.2026 09:52 20 Ekim 2026 09:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.10.2026 10:32 20 Ekim 2026 10:32
Okuma Okuma:  6 dakika

Ege Denizi'nde biri çocuk 12 mülteci öldü

Midilli ve Sisam açıklarında mültecileri taşıyan iki teknenin Yunanistan Sahil Güvenliği'nin müdahalesi sırasında alabora olması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ege Denizi'nde biri çocuk 12 mülteci öldü
Fotoğraf: Aegean Boat Report
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Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) ve Sisam (Samos) adaları açıklarında 19 Ekim'de meydana gelen iki ayrı olayda, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 12 mülteci ve göçmen yaşamını yitirdi.

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Yunanistan Sahil Güvenliği'nin müdahalesi sırasında meydana gelen olaylarda en az 22 kişi kurtarıldı. Sisam açıklarında kaybolduğu bildirilen üç kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Midilli'de sahil güvenlik botuyla çarpışma: Altı kişi öldü

Midilli Adası'nın güneyindeki Agrilia açıklarında meydana gelen ilk olayda, mültecileri taşıyan sürat teknesi Yunanistan Sahil Güvenliği'ne ait devriye botuyla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından teknenin alabora olması sonucu dört erkek, bir kadın ve bir bebek yaşamını yitirdi. Kurtarılan sekiz kişi hastaneye kaldırıldı. Teknede Suriyeli ve Filistinli mülteciler bulunuyordu.

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Yunanistan makamları, sürat teknesinin sahil güvenlik botunun sol tarafına çarptığını ileri sürdü. Ancak çarpışmanın nasıl meydana geldiğine ilişkin bağımsız bir incelemenin sonuçları henüz açıklanmadı.

Yunanistan polisi, kurtarılanlar arasında bulunan 37 yaşındaki bir Türkiye vatandaşını, tekneyi kullandığı ve insan kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına aldı.

Sisam'da altı kişi yaşamını yitirdi

İkinci olay, Sisam Adası'nda meydana geldi. Yunanistan Sahil Güvenliği'nin açıklamasına göre Türkiye kıyılarından hareket eden sürat teknesi, Yunanistan karasularında tespit edildi. Sahil güvenlik, teknenin keskin bir manevra yaptıktan sonra alabora olduğunu öne sürdü.

Olayda beş erkek ve bir kadın yaşamını yitirdi. İlk açıklamalarda 14 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Kurtarılanlar arasında bulunan İran vatandaşı bir kişi de insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Arama kurtarma çalışmalarına Yunanistan Sahil Güvenliği'ne ait gemiler ve bir askeri helikopter katıldı.

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Aegean Boat Report: Tüm kayıtlar korunmalı

Ege'deki mülteci geçişlerini izleyen Aegean Boat Report, Midilli açıklarındaki çarpışmanın ardından bağımsız soruşturma çağrısında bulundu. Yunanistan Sahil Güvenliği'nin daha önceki benzer olaylarda da tekneleri kullandığı ve tehlikeli manevralar yaptığına dikkat çekildi.

Örgüt ayrıca Yunanistan Sahil Güvenliği ve Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'e ait gözetim görüntülerinin, telsiz görüşmelerinin ve iletişim kayıtlarının muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Denizdeki ölümlere alışmamalıyız"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK/UNHCR), Midilli ve Sisam açıklarında yaşanan ölümlerden derin üzüntü duyduğunu açıkladı.

UNHCR'nin Yunanistan Temsilcisi Laura Lo Castro, mülteci ve göçmenlerin güvenlik ve korunma arayışıyla çocuklarının yaşamlarını da tehlikeye atan deniz yolculuklarına çıkmaya devam ettiğini belirtti.

Denizde yaşanan can kayıplarının sıradanlaştırılmaması gerektiğine dikkat çeken Lo Castro, yaşananlara karşı duyarsızlığın hayatını kaybedenlerin onurunu ve ortak sorumluluğu görmezden gelmek anlamına geleceğini ifade etti.

UNHCR, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine atıfta bulunarak, 2026'nın başından eylül sonuna kadar Akdeniz ve Batı Afrika Atlantik deniz güzergâhlarında yaklaşık 2 bin 444 kişinin öldüğünün veya kaybolduğunun bildirildiğini aktardı.

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Yunanistan hükümeti: Kaçakçılara sıfır tolerans

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Vassilis Kikilias, olayların ardından yaptığı açıklamada ölümlerden insan kaçakçılarını sorumlu tuttu.

Kikilias, Midilli'deki çarpışmaya ilişkin ilk bulguların sürat teknesinin sahil güvenlik gemisinin sol tarafına çarptığını gösterdiğini, olayın kesin koşullarının ise araştırıldığını söyledi.

Ege'deki ölümler ve geri itme iddiaları

Yunanistan merkezli Refugee Support Aegean (RSA) örgütünün Mart 2025'te yayımladığı araştırmaya göre, 2024 boyunca Ege Denizi'nde meydana gelen 35 tekne kazasında en az 171 kişi yaşamını yitirdi veya kayboldu.

RSA, raporunda Yunanistan Sahil Güvenliği'nin mülteci teknelerini takip ederken şiddet kullandığına ve teknelere çarptığına ilişkin tanıklıkların bağımsız biçimde soruşturulması gerektiğini belirtti.

Örgütün incelediği olaylar arasında Aralık 2024'te Rodos açıklarında sekiz kişinin yaşamını yitirdiği tekne faciası da bulunuyor.

Ege Denizi'nde Şubat 2026'da Sakız Adası açıklarında yaşanan başka bir olayda da mültecileri taşıyan bir tekneyle Yunanistan Sahil Güvenliği'ne ait botun çarpışması sonucu en az 15 kişi yaşamını yitirmişti.

(FY)

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İstanbul
Mülteci göçmen ege denizi Yunanistan
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