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Yayın Tarihi: 27 Ocak 2024 11:09
 ~ Son Güncelleme: 27 Ocak 2024 11:19
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Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliği 8,51 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise 5,1 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 6,5 kilometre olduğunu bildirdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak saat 08.19 itibarıyla meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremle ilgili Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur" ifadesini kullandı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok, alan taraması devam ediyor" dedi.

(VC)

Deprem ege denizi kandilli rasathanesi afad
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