“Efrîn’den sürülen yaklaşık 34 bin Êzidî Kürt nereye göç ettirilmiştir?”
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Suriye'nin kuzeybatısında, Halep kentine bağlı Afrin’de (Efrîn) köy, cadde ve sokakların Kürtçe isimlerinin değiştirilerek Türkçeleştirilmesini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a sordu.
Çiçek, Türkiye’nin Ocak 2018’de bölgede başlattığı “Zeytin Dalı Harekâtı” için “Kuzey ve Doğu Suriye’ye dönük ‘kara operasyonlarının’ ikisi olan bu harekât sırasında ve sonrasında Türk güçleri ve Türkiye’nin desteklediği cihatçı çeteler tarafından Efrînlilere yönelik zorla kaybetme, işkence, keyfi alıkoyma, tecavüz, yağma ve yargısız infazlar dahil olmak üzere ağır insanlık suçları işlenmiştir,” dedi.
Afrin'in nüfus yapısı 2018'den bu yana nasıl değişti(rildi)?
Açıklama yapılması talebi
15 Mayıs Kürt Dil Bayramı günü vesilesiyle Kürtçe sunduğu soru önergesinde Çiçek, Fidan’ın yanıtlaması talebiyle şu soruları sordu:
- Uluslararası kurumlar tarafından da kaydedilen Efrîn’deki demografik yapının değiştirilmesi üzerine Bakanlık olarak neden herhangi bir çalışma ve kamuoyuna bir açıklama yapılmamıştır?
- Efrîn’deki köy ve diğer yerleşim yerlerinin, okulların, meydanların, tarihi mekân isimlerinin Türkçeleştirilmesi Bakanlığınızın bilgisi ve onayı dahilinde midir? Değilse söz konusu uygulama kimler tarafından yapılmıştır?
- Efrîn’de eğitim dili nedir? Türkiye’den atanan öğretmen sayısı kaçtır? Okullarda uygulanan eğitim müfredatı kimler tarafından hazırlanmıştır?
- Şimdiye kadar Efrîn’e Türkiye’den atanan kamu personeli sayısı kaçtır, görevleri nedir?
- 2018’den bugüne kadar bölgeye yerleştirilen milletler hangileridir ve şu anda Efrîn’de nüfusları ne orandadır?
- Türkiye’nin sınırları içerisinde bulunmayan bir şehir olan Efrîn’de Türkiye’nin yıllardır askeri, sosyal ve siyasal dahli bir işgal hareketi değil midir?
- 2018 yılından önce Efrîn’de 35 bin Êzidî Kürt yaşarken şu anda sadece bin Êzidî Kürdün kaldığı belirtilmektedir. Efrîn’den sürülen yaklaşık 34 bin Êzidî Kürt kimler tarafından nereye göç ettirilmiştir? (TY)