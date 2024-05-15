“Efrîn’den sürülen yaklaşık 34 bin Êzidî Kürt nereye göç ettirilmiştir?”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Suriye'nin kuzeybatısında, Halep kentine bağlı Afrin’de (Efrîn) köy, cadde ve sokakların Kürtçe isimlerinin değiştirilerek Türkçeleştirilmesini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a sordu.

Çiçek, Türkiye’nin Ocak 2018’de bölgede başlattığı “Zeytin Dalı Harekâtı” için “Kuzey ve Doğu Suriye’ye dönük ‘kara operasyonlarının’ ikisi olan bu harekât sırasında ve sonrasında Türk güçleri ve Türkiye’nin desteklediği cihatçı çeteler tarafından Efrînlilere yönelik zorla kaybetme, işkence, keyfi alıkoyma, tecavüz, yağma ve yargısız infazlar dahil olmak üzere ağır insanlık suçları işlenmiştir,” dedi.

Afrin'in nüfus yapısı 2018'den bu yana nasıl değişti(rildi)?

Açıklama yapılması talebi

15 Mayıs Kürt Dil Bayramı günü vesilesiyle Kürtçe sunduğu soru önergesinde Çiçek, Fidan’ın yanıtlaması talebiyle şu soruları sordu: