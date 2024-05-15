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Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2024 15:22
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2024 15:22
2 dk Okuma

“Efrîn’den sürülen yaklaşık 34 bin Êzidî Kürt nereye göç ettirilmiştir?”

HDK Eş Sözcüsü ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Afrin'deki demografik yapının değişimini Kürtçe soru önergesiyle Meclis’e sundu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
“Efrîn’den sürülen yaklaşık 34 bin Êzidî Kürt nereye göç ettirilmiştir?”
Afrin kırsalındaki Racu bölgesinde İHH'nin çalışmalarından bir kare, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Suriye'nin kuzeybatısında, Halep kentine bağlı Afrin’de (Efrîn) köy, cadde ve sokakların Kürtçe isimlerinin değiştirilerek Türkçeleştirilmesini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a sordu.

Çiçek, Türkiye’nin Ocak 2018’de bölgede başlattığı “Zeytin Dalı Harekâtı” için “Kuzey ve Doğu Suriye’ye dönük ‘kara operasyonlarının’ ikisi olan bu harekât sırasında ve sonrasında Türk güçleri ve Türkiye’nin desteklediği cihatçı çeteler tarafından Efrînlilere yönelik zorla kaybetme, işkence, keyfi alıkoyma, tecavüz, yağma ve yargısız infazlar dahil olmak üzere ağır insanlık suçları işlenmiştir,” dedi.

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Açıklama yapılması talebi

15 Mayıs Kürt Dil Bayramı günü vesilesiyle Kürtçe sunduğu soru önergesinde Çiçek, Fidan’ın yanıtlaması talebiyle şu soruları sordu:

  1. Uluslararası kurumlar tarafından da kaydedilen Efrîn’deki demografik yapının değiştirilmesi üzerine Bakanlık olarak neden herhangi bir çalışma ve kamuoyuna bir açıklama yapılmamıştır? 
  2. Efrîn’deki köy ve diğer yerleşim yerlerinin, okulların, meydanların, tarihi mekân isimlerinin Türkçeleştirilmesi Bakanlığınızın bilgisi ve onayı dahilinde midir? Değilse söz konusu uygulama kimler tarafından yapılmıştır?
  3. Efrîn’de eğitim dili nedir? Türkiye’den atanan öğretmen sayısı kaçtır? Okullarda uygulanan eğitim müfredatı kimler tarafından hazırlanmıştır?
  4. Şimdiye kadar Efrîn’e Türkiye’den atanan kamu personeli sayısı kaçtır, görevleri nedir? 
  5. 2018’den bugüne kadar bölgeye yerleştirilen milletler hangileridir ve şu anda Efrîn’de nüfusları ne orandadır?
  6. Türkiye’nin sınırları içerisinde bulunmayan bir şehir olan Efrîn’de Türkiye’nin yıllardır askeri, sosyal ve siyasal dahli bir işgal hareketi değil midir?  
  7. 2018 yılından önce Efrîn’de 35 bin Êzidî Kürt yaşarken şu anda sadece bin Êzidî Kürdün kaldığı belirtilmektedir. Efrîn’den sürülen yaklaşık 34 bin Êzidî Kürt kimler tarafından nereye göç ettirilmiştir? (TY)
afrin kürt dil bayramı cengiz çiçek dem parti
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/haber/afrin-in-nufus-yapisi-2018-den-bu-yana-nasil-degisti-rildi-263061
KİM, NE DEDİ?
Afrin’de Türkiyeli şirkete “elektrik zammı” protestosu
6 Haziran 2022
/haber/afrin-de-turkiyeli-sirkete-elektrik-zammi-protestosu-262923
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15 Aralık 2021
/haber/uca-afrin-de-1000-nin-uzerinde-kadin-kacirildi-254876
Afrin Harekatı’na karşı 'barış haberi' yapan gazeteciye hapis cezası
11 Haziran 2021
/haber/afrin-harekati-na-karsi-baris-haberi-yapan-gazeteciye-hapis-cezasi-245527
Afrin Zeytinyağları Ticari Sır Oldu
4 Şubat 2020
/haber/afrin-zeytinyaglari-ticari-sir-oldu-219612
İSVİÇRE PARLAMENTOSU
"Türkiye Afrin'in Zeytinlerini Avrupa Birliği'ne Satıyor"
5 Şubat 2019
/haber/turkiye-afrin-in-zeytinlerini-avrupa-birligi-ne-satiyor-205204
AKADEMİSYEN YARGILAMALARI
Akademisyene Afrin Mektubu Sorusu
9 Ocak 2019
/haber/akademisyene-afrin-mektubu-sorusu-204301
170 İmzalı Afrin Mektubuna Soruşturma Açıldı
8 Aralık 2018
/haber/170-imzali-afrin-mektubuna-sorusturma-acildi-203340
Afrinli "ÖSO Talan Etti" Dedi; Habertürk TV'de "YPG" Oldu
29 Mart 2018
/haber/afrinli-oso-talan-etti-dedi-haberturk-tv-de-ypg-oldu-195622
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