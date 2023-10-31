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HABER
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2023 18:26
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2023 11:46
3 dk Okuma

HALKIN ÖFKESİ KABARIYOR

Efrîn | Türkiye'nin desteklediği çeteler zeytincileri haraca bağlıyor

Türkiye destekli grupların işgali altındaki Efrîn kırsalında zeytin hasadı başlarken çete mensuplarının evleri soydukları, üreticileri haraca bağladıkları, ve haraç vermeyenlerin ağaçlarını kestikleri bildiriliyor.

Halep

Halep
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/31/efrin-turkiye-nin-destekledigi-ceteler-zeytincileri-haraca-bagliyor.jpg
Haraççı SMO askerleri/SOHR

Türkiye destekli çeteler Suriye'nin güneyinde Efrîn kırsalındaki üç bölgede zeytin hasadını çalmak ve haraç koymakla suçlanıyor. 

Efrîn işgali

Türkiye'nin 20 Ocak 2018'de başlattığı "Zeytin Dalı Harekâtı" adı verilen operasyonla Suriye'nin Halep ilinin Efrîn ilçesi ve Azez ilçesine bağlı Tel Rıf'at kasabasını ele geçirmesinden bu yana bir zeytin tarımı merkezi olan Efrîn Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Suriye Millî Ordusu (SMO) denilen silahlı grupların kontrolü altında.

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Ankara, nüfusunun çoğunluğu Kürt olan Efrîn'i, terör örgütü olarak tanımladığı  PYD-ve YPG'den "temizlemek" maksadıyla başlattığını söylediği harekât sonrasında bölgeye yayılarak Bülbül, Cinderes, Mabatlı, Raco, Şeran ve Şeyh Hadid belde merkezleri ile 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ veya tepe, 1 baraj, 1 havaalanı ve 1 üssün de dahil olduğu 50 stratejik nokta; toplam 332 bölgeyi TSK ve SMO askeri denetimi altına soktu. 

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerine göre harekât boyunca 1584 YPG/PYD ve Suriye Demokratik Güçleri mensubu, 91 Suriye Silahlı Kuvvetleri mensubu asker, 604 SMO askeri ve 85 TSK personeli öldü. TSK tarafından yapılan basın açıklamalarında; 4 bin 608 PKK/YPG/PYD ve IŞİD mensubunun etkisiz hale getirildiği, 320 SMO askeri ile 54 TSK askeri hayatını kaybettiği ve 236 askerin ise yaralandığı açıklandı. SDG kaynaklarına göre de 1648'den fazla SMO ve TSK personeli hayatını kaybetti, 820 SDG üyesi ve 62 Suriye Silahlı Kuvvetlerine mensup asker yaşamını yitirdi.

O tarihten bu yana ilçe ve işgal edilen bölgelerde nüfus bileşimi Kürtler aleyhine değiştirildi.

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"Sultan Murat Tümeni"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) verdiği bilgiye göre kendilerine "Sultan Murad Tümeni" adını veren Türkiye destekli silahlı çete Terendeh köyünde 25 zeytin ağacının, odun olarak satılmak üzere kesilmesini emretti. 

Bu çete 2013'ten bu yana bölgede Suriye Türkmen kimliğini temsil iddiasıyla ve Türkiye desteğiyle etkinlik gösteriyor. Suriye'deki Türkiye'den en yüksek destek alan silahlı çetelerin başında geldiği söylenen Sultan Murad Tümeni'nin envanterinde en az sekiz FNSS ACV-15 modeli zırhlı personel taşıyıcı ve ağır makineli tüfek ve otomatik toplar taşıyan araçlar bulundurduğu ayrıca ABD'den de BGM-71 TOW anti-tankfüzeleri aldığı biliniyor. 

"El-Mecd Tugayı"

Efrîn kırsalındaki Bolbol ilçesinin Kayla köyünde de kendilerine "El-Mecd Tugayı" adını veren çete, köy sakinlerinden birinin 200 zeytin ağacını kesti ve köydeki her zeytin ağacı başına 15 TL ve her tarla başına iki teneke zeytinyağı haraç koydu. 

Aynı şekilde Efrîn kırsalındaki Ceklemeh köyünde birçok zeytinlikten de hasat edilmiş zeytinler çalındı. Köy halkının şikayetine karşın bölgedeki yetkililerin herhangi bir önlem almadıkları bildirildi. 

"Ahrar El-Şam"

Türkiye destekli çetelerden "Ahrar El-Şam"ın bir üyesinin de Cindires ilçesinde zeytinliğinde çalışan bir kişinin evine girerek 500 Dolar, 3 bin TL ve birkaç teneke zeytinyağı ile zeytin çuvalları çaldığı açıklandı. Mal sahibinin şikayetine karşın bir sonuç alınamadı. 

"El-Hamza Tugayı"

"El-Hamza Tugayı" üyelerinin de Cindires ilçesinin köyleri Coleke, Fkiyra, Kafr Dali ve Tahtani'deki zeytincilerin her birinden zeytin hasadı yapabilmeleri için 300 ile 500 Dolar arasında haraç aldıkları bildirildi. Çete ayrıca Korka köyü sakinlerinden de 250 teneke zeytinyağı haraç istedi. 

SOHR kaynakları, Efrîn kantonunda hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte artan gasp haraç ve yağma olaylarının gerisinde Türkiye destekli silahlı çetelerin yer aldığını ve  uğradıkları haksızlık ve zulmün bölge sakinleri arasında infial yarattığını bildiriyor. 

(AEK)

çetelerin iktidarı işgal Suriye Efrîn
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/haber/turkiye-afrin-in-zeytinlerini-avrupa-birligi-ne-satiyor-205204
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17 Kasım 2018
/haber/bakan-pakdemirli-afrin-den-getirilen-zeytinin-turkiye-piyasasina-sokuldugunu-kabul-etti-202715
HRW: ÖSO Afrin’deki Özel Mülklere El Koyuyor
14 Haziran 2018
/haber/hrw-oso-afrin-deki-ozel-mulklere-el-koyuyor-198160
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