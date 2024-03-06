Efkan Ala’dan Yeniden Refah Partisi’ne: CHP'nin kazanma ihtimalini artırıyor

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği süreci ve seçim gündemine ilişkin konuştu.

AA’ya konuşan MHP ve BBP ile yapılan iş birliğini "prensipler anlaşması" olarak tanımladı.

AKP listesinden Meclis’e giren ancak yerel seçimlerde kendi adalarını gösteren Yeniden Refah Partisi’ni de eleştiren Ala, "Yeniden Refah Partisinin girdiği yerlerde seçimleri kendisinin kazanma ihtimali yok ama CHP'nin kazanma ihtimali artıyor. Aslında verilen oy doğrudan CHP'nin, muhalefet partisinin belediyeyi kazanmasına yardımcı olmuş oluyor" dedi.

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"CHP kazanacaksa ittifakta olmanın anlamı yok"

İttifaktaki tutumlarına değinen Ala, şöyle devam etti: "İttifakta çerçeve şudur; eğer iki parti de ayrı ayrı girdiği zaman ikisinden biri kazanacaksa sorun yok. Mesela bir seçim bölgesinde ya MHP ya AK Parti kazanacak. Burada bir sorun yok. Ama iki parti de seçime girdiğinde eğer CHP kazanacaksa o zaman sorun var demektir. Eğer CHP kazanacaksa ittifak çatısı altında olmanın anlamı yok."

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"YRP artık Cumhur İttifakı'nda değil"

"O zaman artık Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı çatısı altında değil mi?" sorusu üzerine ise Ala, şunları söyledi: "Değil tabii. Bu çok net, açık. Yani Yeniden Refah Partisi'nin girdiği yerlerde seçimlere kendisinin kazanma ihtimali yok ama kendisi orada seçime girdiği için CHP'nin kazanma ihtimalini artırıyor. Aslında verilen oy o partiye de verilmiş olmuyor, doğrudan CHP'nin, muhalefet partisinin belediyeyi kazanmasına yardımcı olmuş oluyor. Çünkü bütün veriler o seçimi kazanma ihtimallerinin olmadığını gösteriyor. Bunun için artık günümüzde müneccim olmaya lüzum yok. Yani hesap ortada, durum görülüyor. Ama orada sırf seçime girdikleri için bu sefer AK Parti'nin orada seçimi riske giriyor."

(RT)