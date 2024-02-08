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Yayın Tarihi: 8 Şubat 2024 18:13
 ~ Son Güncelleme: 8 Şubat 2024 18:32
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Efkan Ala Diyarbakır'da konuştu: Gelin köstek olmayın destek olun, sorunları çözelim

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, aday tanıtım toplantısı için gittiği Diyarbakır'da konuştu: "Gelin köstek olmayın, destek olun. Milletin problemlerini çözelim."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Efkan Ala Diyarbakır'da konuştu: Gelin köstek olmayın destek olun, sorunları çözelim
*Fotoğraf: AA

2013’te başlayan ve 2015 yılına kadar devam eden “Çözüm Süreci”nde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Efkan Ala Diyarbakır’da ilçe belediye başkanları tanıtım toplantısına katıldı.

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AKP Genel Başkan Vekili görevini yürüten Ala, toplantıda yaptığı konuşmada geçmiş süreci hatırlattı ve şunları söyledi:  "Daha önce buralarda hayal bile edilemeyen sessiz devrimleri gerçekleştirmedik mi birlikte. Başkalarının hayal edemediği şeyleri yapan bu kadro şimdi onların hayal edemediği şeyleri yapabilir. Bizim de onlara dediğimiz, gelin köstek olmayın. Destek olun. Milletin problemlerini çözelim. Problemden yararlanmayın. Problemlerin üzerine çocukları atmayın. Gençleri problemlerin önüne sürmeyin. Gelin ey Türkiye’de siyaset yapanlar, birlikte problemleri çözmek için herkesi yönlendirelim. Herkese alan açalım ve fırsat verelim, Türkiye’yi hedeflerine taşıyalım. Bunların en önemli kaynaklarından biri de belediye yönetimleridir."

"Efkan Ala Çözüm Sürecinde Etkili Bir İsim"
VAHAP COŞKUN YORUMLADI
"Efkan Ala Çözüm Sürecinde Etkili Bir İsim"
26 Aralık 2013

(RT)

efkan ala
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