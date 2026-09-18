Efkan Ala'dan süreç açıklaması: Alt kurullar çalışmalara başladı

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, barış sürecine ilişkin alt kurulların sahada çalışmalarına başladığını açıkladı.

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"Sahada tespit işlemi sürüyor"

Sahada silah bırakma sürecine ilişkin tespit işleminin devam ettiğini söyleyen Ala, şunları söyledi:

"Komisyon kuruldu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul oluştu, alt kurullar oluşturuldu. Alt kurullar alanda çalışmalara başladılar. Görüşmelerini sürdürüyorlar. Şu anda sahada tespit işlemi devam ediyor. Süreç başından beri öngördüğümüz şekilde devam ediyor."

"Barış iradesi hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez"

"Olumsuz bir durum yok"

Ala, herkesin elinden geleni yaptığını söyledi:

"Barış sürecinin pozitif bir atmosferde devam ediyor. Politikalarımız şu anda hem kurumlarda, hem diğer komşu ülkelerde, hem de ilgili birimlerde hayata geçiriliyor. Şu an için olumsuz bir durum yok. Herhangi bir problemin ortaya çıkmaması için herkes elinden geleni yapmalı. Adımları, süresini ve sırasını iyi hesaplamış şekilde devam ettirmeliyiz."

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"Sürece yüzde 80-85 üzerinde destek var"

Provokasyon riskine de dikkat çeken Ala, gerekli tedbirlerin alındığını söyledi:

"Provokasyonların ortaya çıkmaması, çıkanların yönetilmesi ve sürecin yönünün değiştirilmemesi politikamıza itinayla özen gösteriyoruz. Herkesin sürece katkı sunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdilerde sürece yüzde 80-85’in üzerinde bir destek var."

Ala, ayrıca yeni yasama döneminde Meclis'te de bir izleme komisyonu kurulacağını hatırlattı.

(FY)