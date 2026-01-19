EFFP: Colani’nin Almanya ziyareti kabul edilemez

Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu (EFFP), Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın 19–20 Ocak 2026 tarihlerinde Almanya hükümetinin resmi davetlisi olarak Berlin’e yapacağı ziyarete sert tepki gösterdi. EFFP, bu ziyareti kendisini Cumhurbaşkanı ilan eden Ahmed eş-Şara ve gayrimeşru hükümeti için bir af girişimi olarak değerlendirdi.

EFFP açıklamasında Ahmed eş-Şara'nın Suriye halklarını temsil eden meşru bir hükümet yetkilisi olmadığı vurgulandı. Forum, çok sayıda uluslararası resmi ve bağımsız kurum raporunun Ahmed eş-Şara'yı 2011’den bu yana Suriye’de işlenen insan hakları ihlalleri, soykırım ve savaş suçlarının başlıca sorumlularından biri olarak tanımladığını belirtti. EFFP, Colani’nin cihatçı bir örgütün liderliğini yürüttüğünü ifade etti.

EFFP, 8 Aralık 2024’ten bu yana iktidarı elinde tutan Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) ve ona bağlı cihatçı grupların oluşturduğu Şam yönetiminin ve ordusunun nasıl bir Suriye hedeflediğini sahadaki uygulamalarla ortaya koyduğunu açıkladı. Forum, bu yapıların Mart 2025’te Tartus’ta Alevilere, Temmuz 2025’te Süveyda’da Dürzilere, Ocak 2026’dan itibaren ise Halep sahası ve Fırat’ın batısında Kürtlere yönelik saldırı ve katliamlar gerçekleştirdiğini hatırlattı.

EFFP, Almanya’nın bu davetle özgürlüklere ve insan haklarına saygılı, azınlıkların haklarını güvence altına alan seküler ve demokratik bir rejimin inşasına katkı sunmadığını belirtti. Forum, bu adımın Suriye’de yeni bir iç savaşa, kaosa ve istikrarsızlığa hizmet edeceği uyarısında bulundu.

EFFP, bu gerekçelerle resmi ve özel tüm kişi ve kurumlara çağrı yaptı. Forum, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’den Ahmed eş-Şara'ya yönelik 19–20 Ocak 2026 tarihli resmi daveti derhal iptal etmesini istedi. EFFP, Almanya Federal Başsavcılığını Ahmed eş-Şara hakkında yapılan suç duyurularını işleme koymaya ve Ahmed eş-Şara liderliğindeki Suriye yönetimine sağlanan tüm doğrudan ve dolaylı mali yardımları askıya almaya davet etti.

Forum ayrıca Avrupa fonlarının, IŞİD’le mücadeleye, sivil nüfusun ve azınlıkların korunmasına ve bölgenin istikrarına yönelik çalışmalar yürüten, başta SDG olmak üzere yerel demokratik güçlere yönlendirilmesi çağrısında bulundu. EFFP, şeriatçı rejim ve müttefikleriyle her türlü işbirliğinin ve siyasi tanıma girişimlerinin sona erdirilmesini talep etti.

Ahmed eş-Şara Berlin ziyareti iptal edildi

HTŞ lideri ve Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın Almanya’nın başkenti Berlin’e yapacağı ilk ziyaret son anda iptal edildi.

Şam’daki hükümet çevreleri, iptale ilişkin yaptıkları açıklamada “organizasyonel nedenleri” gerekçe gösterdi.

Ahmed eş-Şara'nın bugün Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelmesi planlanıyordu. Ancak Federal Basın Ofisi, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmenin Suriye tarafının talebi üzerine süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

Ziyaretin iptaline ilişkin başka bir ayrıntı paylaşılmadı.

SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması

(EMK)