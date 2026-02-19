EEEH Dergi, 144. sayısıyla 12 yaşında

Engelsiz Erişim Derneği’nin aylık yayını EEEH (Eşit, Erişilebilir, Engelsiz Hayat) Dergisi’nin 144. sayısı (Şubat 2026) çıktı.

Dergi, bu sayıda “gözetlenmek” temasını farklı deneyim ve anlatılarla ele alıyor.

Editörlüğünü bianet yazarlarından Burak Sarı’nın üstlendiği 144. sayıda; körlük deneyiminden otistik deneyimlere, “bakışların” gündelik hayatta sınır ihlaline ve müdahaleye dönüşmesine kadar uzanan yazılar yer alıyor.

Dergini tanıtım yazısını ise Gülcan Altun yazdı. Şunları dedi:

"EEEH Dergimiz artık dolu dolu on iki yaşında. Tam on iki yıl önce sosyal medya platformlarının ve sanal dergilerin çok da yaygınlaşmadığı bir dönemde okurlarına 'Merhaba' demişti. O günden beri dünya değişti. Ülke de değişti elbet. Teknoloji gelişti; geliştikçe körlerin erişimi de birçok alanda bir tık arttı. Ancak erişilebilirlik ihtiyaçları ve sorunları daha farklı alanlarda da karşımıza çıkmaya başladı. Bu liste uzaaarr gider.

Engelli kişiler için ise konu çoğunlukla hâlâ aynı. Sahne benzer, roller başka, olgulardan değişenler olsa da aynı olanlar çokça. EEEH Dergi ile birlikte ülkemiz körleri arasında literatüre katıldı sayabileceğimiz sağlamcılık ve mikro saldırganlık gibi kavramlar örneğin. Bundan böyle her şubat ayında bu kavramlardan birine odaklanmaya karar verdik."

Gülcan Altun, Nurşen Korkmaz, Kadir Ahıska, Ömer Göktaş, Burak Sarı, Rıdvan Çırpan, Damla Güler Pınar Yavuz ve Yelda Erdoğan’ın çeşitli sorumluluklarla çıkarttığı derginin 144. sayında dosya yazıları arasında şunlar öne çıkıyor:

“Bakışlarını Daha Faydalı Yerlerde Kullanabilirsin” – Sevgi Mart Göcen

“Gözler Üzerimizdeyken” – Nurşen Korkmaz

“Körlüğün Kalkanı Karşıdaki Ağzını Açana Kadar” – Elif Emir Öksüz

“Yerinden Oynamayan Cisim” – Burak Sarı

“Üzerimdeki Gözlerle Okul Yolculuğu” – Ecrinnur Aytekin

“Normalliğin Gözü: Otistik Deneyimler ve Küçük Farkların Narsisizmi” – Zarife Uysal

“Buyurun, Gözetleyin” – Ayşe–Turgay Gümüş

“Sınır” – Bilge Özel

“Hırsız Vaaaaaaar!” – Gülcan Altun

“Gözetleyin Ula Gözetleyin!” – Nuri Turhan

“Kadına ‘Röntgen’ Erkeğe ‘Dikiz’” – Murat Kefeli

“Okumak” – Şeyma Büyükurvay Şatay

Dosya dışı bir konuk yazı olarak ise Mihriban Boyacı imzalı “Başka İşiniz Mi Yok?” yazısı bu sayıda yer alıyor.

EEEH Dergi’nin sayıları, derginin web mecraları üzerinden takip edilebiliyor. Ayrıca YouTube üzerinden yazılar dinlenebiliyor.

Son sayıyı buradan okuyabilir ya da Youtube’dan dinleyebilirsiniz.

