Edward Said'in hayatını anlatan 'Aklımdaki Diyarlar' kitabı çıktı

20. yüzyılın etkili entelektüellerinden Edward Said’in eski öğrencisi ve dostu, yazar, akademisyen ve aktivist Timothy Brennan’ın kaleme aldığı “Aklımdaki Diyarlar-Edward Said’in Hayatı”, Ayrıntı Yayınları’nın Lacivert Dizisi’nden çıktı.

Filistin davası için verdiği mücadeleyle de tanınan Edward Said’in hayatını anlatan kitap, aynı zamanda Said’in gelişiminin ve fikirlerinin rotasını da çiziyor, okura Doğu-Batı çatışması açısından kapsamlı bir bakış açısı kazanma imkânı sunuyor.

Kamusal bir entelektüel: Edward Said’le Yeniden Başlamak

Aydın Çavdar’ın Türkçeleştirdiği kitabın arka kapağından:

"Edward Said, 'Şarkiyatçılık' teriminin dile eleştirel bir anlamda girmesiyle sonuçlanan ve onun, postkolonyal çalışmaların kurucu babası olarak görülmesine yol açan çok etkili kitabı 'Şarkiyatçılık' ile tanınır.

"Said’e göre Doğu-Batı ayrımı, asla temel ve aşılmaz bir boşluk konumunda değildi. Aslında Şarkiyatçılık’ı tam da bu iddiaya karşı çıkmak için yazmıştı. Bölünme, ona göre daha ziyade jeostratejikti. Avrupa, Doğu’ya hâkim olmak için önce ana meseleye hâkim olması gerektiğini hissetmiş ve bilgi güç olduğu için, bu hâkimiyet Şark’ın özünü, onun gerçek içsel karakterini belirleme biçimini almıştı. Bu yaklaşım, Avrupa’nın üstlendiği bir projeydi; kaynakları, küresel tasarımları ve Doğu’ya coğrafi yakınlığı vardı ve Doğu, sırf bu nedenle 'öteki' olarak tasvir edilmeliydi."

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Edward W. Said kimdir?

Edward Wadie Said.

1 Kasım 1935’te Kudüs’te dünyaya geldi. Annesi Lübnanlı, babası ise ABD vatandaşı Filistinlidir. Doğduğu yıllarda Filistin İngiltere yönetimi altındaydı. 12 yaşına kadar Kahire ve Kudüs arasında gidip geldi ve 1947'de Anglikan St. George Akademisine kabul edildi. 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında aile mülteci konumuna düşüp Mısır'a gitti.

Mısır’da Kahire Victoria Koleji'nde okudu. Babası onu eğitimini tamamlaması için ABD’ye yolladı. Massachusetts Mount Hermon School'da ve Princeton ile Harvard Üniversitelerinde eğitim gördü. 1963'ten itibaren Columbia Üniversitesi'nde İngilizce ve karşılaştırmalı edebiyat dersleri verdi. 1974'te Harvard'da Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde konuk öğretim üyesi olarak, 1975-76'da Stanford Davranış Bilimleri İleri Araştırmalar Merkezi'nde burslu araştırmacı olarak, 1979'da da Johns Hopkins Üniversitesi Beşeri Bilimler Bölümü'nde konuk öğretim üyesi olarak bulundu.

70'lerin sonlarında Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ve FKÖ lideri Yaser Arafat tarafından barış görüşmelerine Filistin temsilcisi olarak atandı.

Sürgünde Filistin Parlamentosunda 14 yıl görev yaptı.

1980'lerin sonunda Arafat'la görüş ayrılığına düştü, barış görüşmelerindeki görevinden ayrıldı.

Arab Studies Quarterly'de editörlük yaptı; New York'taki Dış İlişkiler Konseyi, Amerikan Sanatlar Akademisi ve PEN yönetim kurulu üyeliklerini yürüttü. 1976'da Harvard Üniversitesi Bowdoin Ödülü'nü, 1994'te de Lionel Trilling Ödülü'nü aldı.

İngilizce ve Arapça dışında Fransızcayı da iyi bilen Said, Londra'da yayınlanan The Guardian, Fransa'da yayınlanan Le Monde Diplomatique ve Arapça yayınlanan günlük Al-Hayat gazetelerine düzenli olarak yazılar yazdı.

Karşılaştırmalı edebiyat profesörü ve aktivist, teorisyen olan Said “Orientalism” (Oryantalizm) adlı kitabıyla ünlendi. Orientalism’de Doğu'nun Batı tarafından (ve Batıda) temsili konusunu, dönemin ünlü şarkiyatçı yazarlarının metinlerini kaynak olarak kullanıp analiz eder ve yorumlar. Kitap 1978’de yayınlanmıştı.

Uzun yıllar lösemi hastalığıyla mücadele eden Said, 25 Eylül 2003'te New York'ta 67 yaşında öldü.

Türkçedeki kitapları: Filistin Sorunu (Pınar, 1985), Entelektüel (Ayrıntı, 1995), Kültür ve Emperyalizm (Hil, 1999), Şarkiyatçılık (Metis, 1999), Kış Ruhu (Metis, 2000) Oslo’dan Irak’a ve Yol Haritası (Agora, 2005), Müzikal Nakışlar (Agora, 2006), Geç Dönem Üslubu (Metis, 2008), Medyada İslam (Metis, 2008), Başlangıçlar: Niyet ve Yöntem (Metis, 2009), Kültür ve Direniş (Agora, 2009), Joseph Conrad ve Otobiyografide Kurmaca (Agora, 2010), Yersiz Yurtsuz (Metis, 2014). (AÖ)