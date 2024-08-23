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Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2024 11:36
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2024 11:40
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MAHKEME İBB’Yİ HAKLI BULDU

EDS kullanımında İBB’nin hakkı olan para yasal faiziyle ödenecek

Mahkemede verilen karar ile ilgili bedelin yasal faiziyle İBB’ye ödenmesine karar verildi. Protokoldeki açık hüküm mahkeme kararı ile sabitlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, beyaz bir minibüs tipi araç görülmektedir. Araç, bir otopark alanına park edilmiş durumda. Üzerinde "EDS" yazısı kırmızı renkte hem aracın ön kaputunda hem de yan kapılarında büyük harflerle yazılmış. Bu, aracın Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) ait olduğunu gösteriyor. Aracın tavanında iki adet kamera yer alıyor. Bu kameralar, aracın çevresini gözetlemek ve izlemek amacıyla monte edilmiş gibi görünüyor. Kameralar, yüksek bir direk üzerine yerleştirilmiş ve çevreyi geniş bir açıyla gözlemleyebilecek şekilde konumlandırılmış. Aracın yan tarafında EDS logosu ve mavi-beyaz renkli grafikler bulunuyor. Ayrıca aracın kapılarına mavi renkte dalga desenleri yerleştirilmiş. Bu desenler, aracın güvenlik veya denetim amacıyla kullanıldığını vurgulamak için tasarlanmış. Fotoğrafın arka planında, tel örgü ile çevrili bir alan ve bir bina yer alıyor. Bina, açık renkli bir dış cepheye sahip ve birkaç pencere ile klima ünitesi görülebiliyor. Aracın park ettiği alan, boş ve çevred

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile İBB’nin trafik denetiminde kullandığı EDS sistemi vasıtasıyla kesilen cezaların yüzde 30’unun belediyeye ödenmesi kararlaştırıldı. Ancak protokoldeki bu açık hükme rağmen bir süredir İBB hakkı olan parayı tahsil edemedi.

2011-2012-2013-2014 dönemlerine ait toplamda 74.389.731,60 TL’nin belediyenin hesabına işleyecek yasal faiziyle birlikte aktarılması istemiyle İBB, Temmuz 2023 tarihinde dava yoluna gitti.

“Belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir”

İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 16. maddesinde; “Belediyelerce veya sermayesinin tamamı belediyelere ait şirketler tarafından kendi bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğü’nce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının yüzde 30’u oranındaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir” kuralına yer verildiği anımsatıldı.

“Cezaların yüzde 30’u ödenir”

Ayrıca taraflar arasında imzalanan protokolün “Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) Gelirlerinin Harcanması” başlıklı 20. maddesinde ise “TEDES sistemi üzerinden tespit edilen trafik kural ihlalleri aylık olarak trafik ihlalleri tespit listesine kaydedilecek ve ilgililerce onaylanacak, listede belirtilen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezalarının yüzde 30’u oranındaki tutarı izleyen ayın sonuna kadar ilgili EGM birimi tarafından İBB’ye sistem kullanma hizmet bedeli olarak ödenir“ hükmünün yer aldığı belirtildi.

Yasal faizi ile ödenecek

Mahkemede verilen karar ile ilgili bedelin yasal faiziyle İBB’ye ödenmesine karar verildi. Protokoldeki açık hüküm mahkeme kararı ile sabitlendi.

Kararda, “Davacının iade talebinin kabulü ile 74.389.731,60 TL’nin idareye başvuru tarihi olan 21 Temmuz 2023 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere 29 Şubat 2024 tarihinde oybirliği ile karar verildi” denildi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi tarafından verilen kararda da, şöyhle denildi:

“İstinaf başvurusuna konu mahkeme kararı hukuka uygun bulunduğundan ve başvuru dilekçelerinde ileri sürülen iddialar da söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediğinden istinaf başvurularının reddine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun’un 46. maddesinin (d) fıkrası uyarınca 30 gün içerisinde Danıştay’a temiz yolu açık olmak üzere 17.01.2024 tarihinde oybirliği ile karar verildi."

(EMK)

İBB ekrem imamoğlu Ekrem İmamoglu
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